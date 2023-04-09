Рейтинг@Mail.ru
Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки - РИА Новости, 09.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 09.04.2023 (обновлено: 12:28 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/skazki-1864059999.html
Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки
Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки - РИА Новости, 09.04.2023
Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки
Традиционные "злодеи" русских народных сказок – Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, но в русском фольклоре есть и более экзотические персонажи. Зачем рассказывали сказки про каленые зубы, медведя на липовой ноге и Василису, которая отправилась за волшебным огнем? И у всех ли сказок – счастливый конец?
2023-04-09T12:00
2023-04-09T12:28
как это по-русски
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864059805_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_ee001a20efc4ff82ba3dae65975197b3.jpg
Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки
Традиционные "злодеи" русских народных сказок – Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, но в русском фольклоре есть и более экзотические персонажи. Зачем рассказывали сказки про каленые зубы, медведя на липовой ноге и Василису, которая отправилась за волшебным огнем? И у всех ли сказок – счастливый конец?
audio/mpeg
Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки
Традиционные "злодеи" русских народных сказок – Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, но в русском фольклоре есть и более экзотические персонажи. Зачем рассказывали сказки про каленые зубы, медведя на липовой ноге и Василису, которая отправилась за волшебным огнем? И у всех ли сказок – счастливый конец?
audio/mpeg
Эксперт эпизода - доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Варвара Добровольская.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Олег Грабовский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864059805_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_168ace721451f40b485cf9c688123ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
Как это по-русски

Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки

Как это по-русски
Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Традиционные "злодеи" русских народных сказок – Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, но в русском фольклоре есть и более экзотические персонажи. Зачем рассказывали сказки про каленые зубы, медведя на липовой ноге и Василису, которая отправилась за волшебным огнем? И у всех ли сказок – счастливый конец?
Эксперт эпизода - доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Варвара Добровольская.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Автор эпизода: Полина Панина
Звукорежиссер: Олег Грабовский
 
Как это по-русскиПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала