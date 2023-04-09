https://ria.ru/20230409/skazki-1864059999.html

Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки

Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки - РИА Новости, 09.04.2023

Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки

Традиционные "злодеи" русских народных сказок – Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, но в русском фольклоре есть и более экзотические персонажи. Зачем рассказывали сказки про каленые зубы, медведя на липовой ноге и Василису, которая отправилась за волшебным огнем? И у всех ли сказок – счастливый конец?

2023-04-09T12:00

2023-04-09T12:00

2023-04-09T12:28

как это по-русски

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Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки Традиционные "злодеи" русских народных сказок – Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, но в русском фольклоре есть и более экзотические персонажи. Зачем рассказывали сказки про каленые зубы, медведя на липовой ноге и Василису, которая отправилась за волшебным огнем? И у всех ли сказок – счастливый конец? audio/mpeg

Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки Традиционные "злодеи" русских народных сказок – Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, но в русском фольклоре есть и более экзотические персонажи. Зачем рассказывали сказки про каленые зубы, медведя на липовой ноге и Василису, которая отправилась за волшебным огнем? И у всех ли сказок – счастливый конец? audio/mpeg

Эксперт эпизода - доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Варвара Добровольская.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Олег Грабовский

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