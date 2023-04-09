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Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки
Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки - РИА Новости, 09.04.2023
Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки
Традиционные "злодеи" русских народных сказок – Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, но в русском фольклоре есть и более экзотические персонажи. Зачем рассказывали сказки про каленые зубы, медведя на липовой ноге и Василису, которая отправилась за волшебным огнем? И у всех ли сказок – счастливый конец?
2023-04-09T12:00
2023-04-09T12:00
2023-04-09T12:28
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Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки
Традиционные "злодеи" русских народных сказок – Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, но в русском фольклоре есть и более экзотические персонажи. Зачем рассказывали сказки про каленые зубы, медведя на липовой ноге и Василису, которая отправилась за волшебным огнем? И у всех ли сказок – счастливый конец?
audio/mpeg
Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки
Традиционные "злодеи" русских народных сказок – Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, но в русском фольклоре есть и более экзотические персонажи. Зачем рассказывали сказки про каленые зубы, медведя на липовой ноге и Василису, которая отправилась за волшебным огнем? И у всех ли сказок – счастливый конец?
audio/mpeg
Эксперт эпизода - доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Варвара Добровольская.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Олег Грабовский
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Как это по-русски, Подкаст
Медведь на липовой ноге. Что объясняли "страшные" народные сказки
Традиционные "злодеи" русских народных сказок – Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, но в русском фольклоре есть и более экзотические персонажи. Зачем рассказывали сказки про каленые зубы, медведя на липовой ноге и Василису, которая отправилась за волшебным огнем? И у всех ли сказок – счастливый конец?