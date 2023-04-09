https://ria.ru/20230409/produktsiya-1864058857.html

Новгородская область поставит в КНР продукции на три миллиарда рублей

Новгородская область поставит в КНР продукции на три миллиарда рублей - РИА Новости, 09.04.2023

Новгородская область поставит в КНР продукции на три миллиарда рублей

Делегация Новгородской области во время рабочей поездки в Китай договорилась о поставках в КНР разнообразной продукции на общую сумму порядка 3 миллиардов... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T12:17

2023-04-09T12:17

2023-04-09T12:17

экономика

китай

новгородская область

андрей никитин (политик)

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Делегация Новгородской области во время рабочей поездки в Китай договорилась о поставках в КНР разнообразной продукции на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей, заявил журналистам губернатор региона Андрей Никитин. По словам Никитина, итоги подводить рано, так как делегация региона продолжит работу в Китае до среды. Он отметил, что "предприятия, которые занимаются радиоэлектроникой, нашли здесь партнеров, наши пищевые предприятия договорились о поставках продукции в китайские сети, пробных, но по итогу что-то будет понятно, наши предприятия, которые работают для атомной промышленности, также зафиксировали свои договоренности по контрактам на дальнейшее строительство АЭС на территории Китая".

https://ria.ru/20230409/torgovlya-1864058153.html

китай

новгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, новгородская область, андрей никитин (политик)