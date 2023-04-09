https://ria.ru/20230409/produktsiya-1864058857.html
Новгородская область поставит в КНР продукции на три миллиарда рублей
Новгородская область поставит в КНР продукции на три миллиарда рублей - РИА Новости, 09.04.2023
Новгородская область поставит в КНР продукции на три миллиарда рублей
Делегация Новгородской области во время рабочей поездки в Китай договорилась о поставках в КНР разнообразной продукции на общую сумму порядка 3 миллиардов... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T12:17
2023-04-09T12:17
2023-04-09T12:17
экономика
китай
новгородская область
андрей никитин (политик)
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Делегация Новгородской области во время рабочей поездки в Китай договорилась о поставках в КНР разнообразной продукции на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей, заявил журналистам губернатор региона Андрей Никитин. По словам Никитина, итоги подводить рано, так как делегация региона продолжит работу в Китае до среды. Он отметил, что "предприятия, которые занимаются радиоэлектроникой, нашли здесь партнеров, наши пищевые предприятия договорились о поставках продукции в китайские сети, пробных, но по итогу что-то будет понятно, наши предприятия, которые работают для атомной промышленности, также зафиксировали свои договоренности по контрактам на дальнейшее строительство АЭС на территории Китая".
https://ria.ru/20230409/torgovlya-1864058153.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, новгородская область, андрей никитин (политик)
Экономика, Китай, Новгородская область, Андрей Никитин (политик)
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Делегация Новгородской области во время рабочей поездки в Китай договорилась о поставках в КНР разнообразной продукции на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей, заявил журналистам губернатор региона Андрей Никитин.
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"В целом, на сегодняшний день объем подтвержденных поставок около 3 миллиардов рублей, это то, о чем договорились за последнюю неделю. Это где-то пробные партии, я думаю, что будет намного больше, с учетом того, что, если первые партии пройдут нормально, то дальше это уже будет стабильное партнерство. Это фанера, доска, продукция для атомной промышленности, мед, радиоэлектроника - очень разнообразный спектр", - сообщил губернатор, находящийся с рабочим визитом в Китае.
По словам Никитина, итоги подводить рано, так как делегация региона продолжит работу в Китае до среды.
Он отметил, что "предприятия, которые занимаются радиоэлектроникой, нашли здесь партнеров, наши пищевые предприятия договорились о поставках продукции в китайские сети, пробных, но по итогу что-то будет понятно, наши предприятия, которые работают для атомной промышленности, также зафиксировали свои договоренности по контрактам на дальнейшее строительство АЭС на территории Китая".
Доля КНР во внешней торговле Новгородской области может вырасти на треть