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Новгородская область поставит в КНР продукции на три миллиарда рублей - РИА Новости, 09.04.2023
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12:17 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/produktsiya-1864058857.html
Новгородская область поставит в КНР продукции на три миллиарда рублей
Новгородская область поставит в КНР продукции на три миллиарда рублей - РИА Новости, 09.04.2023
Новгородская область поставит в КНР продукции на три миллиарда рублей
Делегация Новгородской области во время рабочей поездки в Китай договорилась о поставках в КНР разнообразной продукции на общую сумму порядка 3 миллиардов... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T12:17
2023-04-09T12:17
экономика
китай
новгородская область
андрей никитин (политик)
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Делегация Новгородской области во время рабочей поездки в Китай договорилась о поставках в КНР разнообразной продукции на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей, заявил журналистам губернатор региона Андрей Никитин. По словам Никитина, итоги подводить рано, так как делегация региона продолжит работу в Китае до среды. Он отметил, что "предприятия, которые занимаются радиоэлектроникой, нашли здесь партнеров, наши пищевые предприятия договорились о поставках продукции в китайские сети, пробных, но по итогу что-то будет понятно, наши предприятия, которые работают для атомной промышленности, также зафиксировали свои договоренности по контрактам на дальнейшее строительство АЭС на территории Китая".
https://ria.ru/20230409/torgovlya-1864058153.html
китай
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экономика, китай, новгородская область, андрей никитин (политик)
Экономика, Китай, Новгородская область, Андрей Никитин (политик)

Новгородская область поставит в КНР продукции на три миллиарда рублей

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиНовгородская область поставит в КНР продукции на 3 млрд рублей
Новгородская область поставит в КНР продукции на 3 млрд рублей
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Новгородская область поставит в КНР продукции на 3 млрд рублей
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Делегация Новгородской области во время рабочей поездки в Китай договорилась о поставках в КНР разнообразной продукции на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей, заявил журналистам губернатор региона Андрей Никитин.
«
"В целом, на сегодняшний день объем подтвержденных поставок около 3 миллиардов рублей, это то, о чем договорились за последнюю неделю. Это где-то пробные партии, я думаю, что будет намного больше, с учетом того, что, если первые партии пройдут нормально, то дальше это уже будет стабильное партнерство. Это фанера, доска, продукция для атомной промышленности, мед, радиоэлектроника - очень разнообразный спектр", - сообщил губернатор, находящийся с рабочим визитом в Китае.
По словам Никитина, итоги подводить рано, так как делегация региона продолжит работу в Китае до среды.
Он отметил, что "предприятия, которые занимаются радиоэлектроникой, нашли здесь партнеров, наши пищевые предприятия договорились о поставках продукции в китайские сети, пробных, но по итогу что-то будет понятно, наши предприятия, которые работают для атомной промышленности, также зафиксировали свои договоренности по контрактам на дальнейшее строительство АЭС на территории Китая".
Рабочая поездка губернатора Новгородской области Андрея Никитина в Китай
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ЭкономикаКитайНовгородская областьАндрей Никитин (политик)
 
 
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