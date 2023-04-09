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ВС России уничтожили около 90 украинских военных на двух направлениях

ВС России уничтожили около 90 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 09.04.2023

ВС России уничтожили около 90 украинских военных на двух направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T14:00

2023-04-09T14:00

2023-04-09T14:02

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Все за сутки на данном направлении уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское, Терны и Серебрянка Донецкой народной республики."Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - уточнили в министерстве.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф