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ВС России уничтожили около 90 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 09.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:00 09.04.2023 (обновлено: 14:02 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/poteri-1864069613.html
ВС России уничтожили около 90 украинских военных на двух направлениях
ВС России уничтожили около 90 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 09.04.2023
ВС России уничтожили около 90 украинских военных на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:00
2023-04-09T14:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Все за сутки на данном направлении уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское, Терны и Серебрянка Донецкой народной республики."Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - уточнили в министерстве.
РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили около 90 украинских военных на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потери около 90 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Все за сутки на данном направлении уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское, Терны и Серебрянка Донецкой народной республики.
"Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - уточнили в министерстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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