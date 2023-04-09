ВС России уничтожили около 90 украинских военных на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потери около 90 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Все за сутки на данном направлении уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское, Терны и Серебрянка Донецкой народной республики.
"Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - уточнили в министерстве.