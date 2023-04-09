Ряд китайских предприятий проявили интерес к работе в ОЭЗ "Новгородская"
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области Андрей Никитин во время визита в КНР
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Андрей Никитин во время визита в КНР
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Ряд китайских предприятий выразили заинтересованность поработать в особой экономической зоне "Новгородская", заявил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках своего визита в КНР.
"У нас недавно открылась особая экономическая зона, она очень успешно развивается, и ряд китайских предприятий выразили заинтересованность поработать в нашей особой экономической зоне", - заявил Никитин, отвечая на вопрос о том, есть ли планы по локализации какого-либо китайского производства в Новгородской области.
Он отметил, что "конечно, пока это предварительные договоренности, но ближайшие пару месяцев мы будем очень активно отрабатывать с ними возможности локализации на территории России, прежде всего это касается бытовой радиоэлектроники".
Губернатор подчеркнул, что Великий Новгород – это одна из столиц радиоэлектроники, и отметил, что "люди постарше помнят знаменитые новгородские телевизоры "Садко" и видеомагнитофоны, это все, к сожалению, в 1990-е годы потерялось, поэтому здесь нам интересно было бы с китайскими партнерами создать новое подобное производство".