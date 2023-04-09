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Ряд китайских предприятий проявили интерес к работе в ОЭЗ "Новгородская" - РИА Новости, 09.04.2023
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12:15 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/oez-1864058028.html
Ряд китайских предприятий проявили интерес к работе в ОЭЗ "Новгородская"
Ряд китайских предприятий проявили интерес к работе в ОЭЗ "Новгородская" - РИА Новости, 09.04.2023
Ряд китайских предприятий проявили интерес к работе в ОЭЗ "Новгородская"
Ряд китайских предприятий выразили заинтересованность поработать в особой экономической зоне "Новгородская", заявил журналистам губернатор Новгородской области... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T12:15
2023-04-09T12:15
новгородская область
андрей никитин (политик)
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Ряд китайских предприятий выразили заинтересованность поработать в особой экономической зоне "Новгородская", заявил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках своего визита в КНР. "У нас недавно открылась особая экономическая зона, она очень успешно развивается, и ряд китайских предприятий выразили заинтересованность поработать в нашей особой экономической зоне", - заявил Никитин, отвечая на вопрос о том, есть ли планы по локализации какого-либо китайского производства в Новгородской области. Он отметил, что "конечно, пока это предварительные договоренности, но ближайшие пару месяцев мы будем очень активно отрабатывать с ними возможности локализации на территории России, прежде всего это касается бытовой радиоэлектроники". Губернатор подчеркнул, что Великий Новгород – это одна из столиц радиоэлектроники, и отметил, что "люди постарше помнят знаменитые новгородские телевизоры "Садко" и видеомагнитофоны, это все, к сожалению, в 1990-е годы потерялось, поэтому здесь нам интересно было бы с китайскими партнерами создать новое подобное производство".
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новгородская область, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Андрей Никитин (политик)

Ряд китайских предприятий проявили интерес к работе в ОЭЗ "Новгородская"

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области Андрей Никитин во время визита в КНР
Андрей Никитин во время визита в КНР
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Андрей Никитин во время визита в КНР
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Ряд китайских предприятий выразили заинтересованность поработать в особой экономической зоне "Новгородская", заявил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках своего визита в КНР.
"У нас недавно открылась особая экономическая зона, она очень успешно развивается, и ряд китайских предприятий выразили заинтересованность поработать в нашей особой экономической зоне", - заявил Никитин, отвечая на вопрос о том, есть ли планы по локализации какого-либо китайского производства в Новгородской области.
Он отметил, что "конечно, пока это предварительные договоренности, но ближайшие пару месяцев мы будем очень активно отрабатывать с ними возможности локализации на территории России, прежде всего это касается бытовой радиоэлектроники".
Губернатор подчеркнул, что Великий Новгород – это одна из столиц радиоэлектроники, и отметил, что "люди постарше помнят знаменитые новгородские телевизоры "Садко" и видеомагнитофоны, это все, к сожалению, в 1990-е годы потерялось, поэтому здесь нам интересно было бы с китайскими партнерами создать новое подобное производство".
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