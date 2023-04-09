https://ria.ru/20230409/oez-1864058028.html

Ряд китайских предприятий проявили интерес к работе в ОЭЗ "Новгородская"

Ряд китайских предприятий проявили интерес к работе в ОЭЗ "Новгородская" - РИА Новости, 09.04.2023

Ряд китайских предприятий проявили интерес к работе в ОЭЗ "Новгородская"

Ряд китайских предприятий выразили заинтересованность поработать в особой экономической зоне "Новгородская", заявил журналистам губернатор Новгородской области... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T12:15

2023-04-09T12:15

2023-04-09T12:15

новгородская область

андрей никитин (политик)

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Ряд китайских предприятий выразили заинтересованность поработать в особой экономической зоне "Новгородская", заявил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках своего визита в КНР. "У нас недавно открылась особая экономическая зона, она очень успешно развивается, и ряд китайских предприятий выразили заинтересованность поработать в нашей особой экономической зоне", - заявил Никитин, отвечая на вопрос о том, есть ли планы по локализации какого-либо китайского производства в Новгородской области. Он отметил, что "конечно, пока это предварительные договоренности, но ближайшие пару месяцев мы будем очень активно отрабатывать с ними возможности локализации на территории России, прежде всего это касается бытовой радиоэлектроники". Губернатор подчеркнул, что Великий Новгород – это одна из столиц радиоэлектроники, и отметил, что "люди постарше помнят знаменитые новгородские телевизоры "Садко" и видеомагнитофоны, это все, к сожалению, в 1990-е годы потерялось, поэтому здесь нам интересно было бы с китайскими партнерами создать новое подобное производство".

https://ria.ru/20230409/turizm-1864057564.html

новгородская область

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Влада Копылова

новгородская область, андрей никитин (политик)