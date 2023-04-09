https://ria.ru/20230409/metro-1864097321.html
Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили
Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили - РИА Новости, 09.04.2023
Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили
Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено после проверки состава и вводится в график, сообщается в телеграм-канале департамента... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T19:34
2023-04-09T19:34
2023-04-09T19:51
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено после проверки состава и вводится в график, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. Вечером в воскресенье было остановлено движение поездов от станции "Партизанская" до "Курской" на синей линии московского метро из-за проверки состава, отмечал дептранс. "Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Позже дептранс сообщил, что движение на линии возобновлено в соответствии с графиком.
https://ria.ru/20230403/nozh-1862584296.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили
Движение на синей линии московского метро восстановили после проверки состава