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Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили - РИА Новости, 09.04.2023
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19:34 09.04.2023 (обновлено: 19:51 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/metro-1864097321.html
Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили
Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили - РИА Новости, 09.04.2023
Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили
Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено после проверки состава и вводится в график, сообщается в телеграм-канале департамента... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T19:34
2023-04-09T19:51
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено после проверки состава и вводится в график, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. Вечером в воскресенье было остановлено движение поездов от станции "Партизанская" до "Курской" на синей линии московского метро из-за проверки состава, отмечал дептранс. "Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Позже дептранс сообщил, что движение на линии возобновлено в соответствии с графиком.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили

Движение на синей линии московского метро восстановили после проверки состава

© АГН "Москва" / Сергей КиселевСтанция "Кунцевская" Московского метрополитена
Станция Кунцевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Станция "Кунцевская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено после проверки состава и вводится в график, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
Вечером в воскресенье было остановлено движение поездов от станции "Партизанская" до "Курской" на синей линии московского метро из-за проверки состава, отмечал дептранс.
"Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Позже дептранс сообщил, что движение на линии возобновлено в соответствии с графиком.
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ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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