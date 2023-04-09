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На синей ветке московского метро остановили движение - РИА Новости, 09.04.2023
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19:18 09.04.2023 (обновлено: 19:21 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/metro-1864095517.html
На синей ветке московского метро остановили движение
На синей ветке московского метро остановили движение - РИА Новости, 09.04.2023
На синей ветке московского метро остановили движение
Движение поездов от станции "Партизанская" до "Курской" на синей линии московского метро остановлено вечером в воскресенье из-за проверки состава, в обратном... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T19:18
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происшествия
москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение поездов от станции "Партизанская" до "Курской" на синей линии московского метро остановлено вечером в воскресенье из-за проверки состава, в обратном направлении интервалы движение поездов увеличены, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от "Партизанской" до "Курской" для проверки состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На синей ветке московского метро остановили движение

На синей линии московского метро остановили движение из-за проверки состава

© РИА Новости / Антон ДенисовСтанция московского метро "Электрозаводская"
Станция московского метро Электрозаводская - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Станция московского метро "Электрозаводская" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение поездов от станции "Партизанская" до "Курской" на синей линии московского метро остановлено вечером в воскресенье из-за проверки состава, в обратном направлении интервалы движение поездов увеличены, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от "Партизанской" до "Курской" для проверки состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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