https://ria.ru/20230409/metro-1864095517.html
На синей ветке московского метро остановили движение
На синей ветке московского метро остановили движение - РИА Новости, 09.04.2023
На синей ветке московского метро остановили движение
Движение поездов от станции "Партизанская" до "Курской" на синей линии московского метро остановлено вечером в воскресенье из-за проверки состава, в обратном... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T19:18
2023-04-09T19:18
2023-04-09T19:21
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение поездов от станции "Партизанская" до "Курской" на синей линии московского метро остановлено вечером в воскресенье из-за проверки состава, в обратном направлении интервалы движение поездов увеличены, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от "Партизанской" до "Курской" для проверки состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230406/ballonchik-1863424575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На синей ветке московского метро остановили движение
На синей линии московского метро остановили движение из-за проверки состава