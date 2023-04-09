https://ria.ru/20230409/metro-1864095517.html

На синей ветке московского метро остановили движение

На синей ветке московского метро остановили движение - РИА Новости, 09.04.2023

На синей ветке московского метро остановили движение

Движение поездов от станции "Партизанская" до "Курской" на синей линии московского метро остановлено вечером в воскресенье из-за проверки состава, в обратном... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T19:18

2023-04-09T19:18

2023-04-09T19:21

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение поездов от станции "Партизанская" до "Курской" на синей линии московского метро остановлено вечером в воскресенье из-за проверки состава, в обратном направлении интервалы движение поездов увеличены, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от "Партизанской" до "Курской" для проверки состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230406/ballonchik-1863424575.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва