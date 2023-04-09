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В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 09.04.2023
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19:42 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/karabakh-1864098147.html
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 09.04.2023
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Мартунинском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, говорится в бюллетене... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T19:42
2023-04-09T19:42
в мире
нагорный карабах
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
армения
азербайджан
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Мартунинском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, говорится в бюллетене Минобороны РФ. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230320/missiya-1859239000.html
нагорный карабах
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в мире, нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, армения, азербайджан
В мире, Нагорный Карабах, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Россия, Армения, Азербайджан
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

В зоне ответственности России в Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Мартунинском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
«
"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет. По данному факту командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство", - отмечается в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреНагорный КарабахСитуация на армяно-азербайджанской границеРоссияАрменияАзербайджан
 
 
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