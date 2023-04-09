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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 09.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 09.04.2023 (обновлено: 16:50 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/donetsk-1864083442.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 09.04.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T16:38
2023-04-09T16:50
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Кроме того, представительство сообщает, что в 14.20 мск украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230409/snaryady-1864075334.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРазрушенное жилое здание
Разрушенное жилое здание - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенное жилое здание. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, представительство сообщает, что в 14.20 мск украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
СМИ: в ЕС сомневаются, что смогут передать Украине миллион снарядов
Вчера, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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