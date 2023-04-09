https://ria.ru/20230409/donetsk-1864083442.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 09.04.2023

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T16:38

2023-04-09T16:38

2023-04-09T16:50

в мире

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Кроме того, представительство сообщает, что в 14.20 мск украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230409/snaryady-1864075334.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк