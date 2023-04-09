https://ria.ru/20230409/donetsk-1864065576.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 09.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк и Горловку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, всего выпущено 11 снарядов почти за... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:29

2023-04-09T13:29

2023-04-09T13:29

в мире

донецк

донецкая народная республика

горловка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк и Горловку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, всего выпущено 11 снарядов почти за три часа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.00 - н.п. Галицыновка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 10.25 - н.п. Щербиновка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 12.25 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230408/yasinovataya-1864010393.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, горловка, нато, сцкк