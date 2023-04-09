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ВС Белоруссии заявили о росте угроз у воздушных границ - РИА Новости, 09.04.2023
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14:44 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/belorussiya-1864073635.html
ВС Белоруссии заявили о росте угроз у воздушных границ
ВС Белоруссии заявили о росте угроз у воздушных границ - РИА Новости, 09.04.2023
ВС Белоруссии заявили о росте угроз у воздушных границ
Анализ воздушной обстановки у белорусских границ говорит о тенденции к нарастанию угрозы, заявил начальник радиотехнических войск ВВС и ПВО Белоруссии Александр РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:44
2023-04-09T14:44
белоруссия
украина
германия
александр воробьев
f-35
f-22
в мире
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МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Анализ воздушной обстановки у белорусских границ говорит о тенденции к нарастанию угрозы, заявил начальник радиотехнических войск ВВС и ПВО Белоруссии Александр Воробьев. "Анализ воздушной обстановки, которая складывается у наших границ, позволяет сделать четкий и понятный вывод, что идет тенденция к нарастанию угрозы вокруг нашей государственной границы", - заявил он в интервью телекомпании белорусского минобороны "ВоенТВ", опубликованном в воскресенье на ее сайте. Воробьев отметил, что около 10-12 лет назад полеты около белорусской границы совершали в основном самолеты радиотехнической разведки военно-морских сил ФРГ. "На текущий момент вблизи наших границ начали осуществлять полеты стратегические разведчики, такие как RC-135, Е-8С, а также несколько лет назад появились стратегические самолеты U-2S, которые были сняты с вооружения как бы еще в 80-х годах, но, вместе с тем, они выполняют эти задачи. Кроме того, на сопредельной территории появились и такие воздушные суда, как F-22 и F-35, которые выполнены по технологии "стелс", они тоже осуществляют полеты вблизи нашей территории", - сказал он. Воробьёв добавил, что рядом с белорусской границей практически ежедневно легкомоторная авиация, вертолёты и беспилотники осуществляют полеты по охране границы. Он также рассказал, что в программу подготовки радиотехнических войск были внесены коррективы с учетом ситуации на Украине, в том числе уточнены "тактические приёмы, чтобы своевременно обнаружить воздушного противника на границе нашего воздушного пространства". Также на вооружение принят новый радиолокационный комплекс, который позволяет обнаруживать скоростные маловысотные цели. В свою очередь начальник штаба зенитных ракетных войск ВВС и ПВО Белоруссии Дмитрий Панин рассказал телекомпании, что при подготовке белорусских зенитных войск учитывается текущая ситуация, в том числе опыт специальной военной операции РФ на Украине, внесены изменения в курсы подготовки белорусских военных. "Более года мы несем боевое дежурство усиленным боевым составом", - напомнил Панин. Он отметил, что белорусская сторона обладает информацией, как противодействовать системам HIMARS, назвав их слишком сильно разрекламированными. "Это обычная баллистическая цель, имеющая свои особенности. Встроенная аппаратура ракетных систем и комплексов позволяет отрабатывать действия расчетов по данному виду мишеней. Кроме того, на полигоне "Ашулук" мы неоднократно выполняли задачи по целям, которые имитировали работу HIMARS", - констатировал Панин. Он добавил, что белорусская армия также способна противодействовать беспилотникам: на вооружении есть техника, способная уничтожать разные виды дронов.
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белоруссия, украина, германия, александр воробьев, f-35, f-22, в мире
Белоруссия, Украина, Германия, Александр Воробьев, F-35, F-22, В мире
ВС Белоруссии заявили о росте угроз у воздушных границ

Начальник радиотехнических войск ВВС Белоруссии заявил о росте угроз у воздушных границ

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Анализ воздушной обстановки у белорусских границ говорит о тенденции к нарастанию угрозы, заявил начальник радиотехнических войск ВВС и ПВО Белоруссии Александр Воробьев.
"Анализ воздушной обстановки, которая складывается у наших границ, позволяет сделать четкий и понятный вывод, что идет тенденция к нарастанию угрозы вокруг нашей государственной границы", - заявил он в интервью телекомпании белорусского минобороны "ВоенТВ", опубликованном в воскресенье на ее сайте.
Воробьев отметил, что около 10-12 лет назад полеты около белорусской границы совершали в основном самолеты радиотехнической разведки военно-морских сил ФРГ. "На текущий момент вблизи наших границ начали осуществлять полеты стратегические разведчики, такие как RC-135, Е-8С, а также несколько лет назад появились стратегические самолеты U-2S, которые были сняты с вооружения как бы еще в 80-х годах, но, вместе с тем, они выполняют эти задачи. Кроме того, на сопредельной территории появились и такие воздушные суда, как F-22 и F-35, которые выполнены по технологии "стелс", они тоже осуществляют полеты вблизи нашей территории", - сказал он.
Воробьёв добавил, что рядом с белорусской границей практически ежедневно легкомоторная авиация, вертолёты и беспилотники осуществляют полеты по охране границы.
Он также рассказал, что в программу подготовки радиотехнических войск были внесены коррективы с учетом ситуации на Украине, в том числе уточнены "тактические приёмы, чтобы своевременно обнаружить воздушного противника на границе нашего воздушного пространства". Также на вооружение принят новый радиолокационный комплекс, который позволяет обнаруживать скоростные маловысотные цели.
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В свою очередь начальник штаба зенитных ракетных войск ВВС и ПВО Белоруссии Дмитрий Панин рассказал телекомпании, что при подготовке белорусских зенитных войск учитывается текущая ситуация, в том числе опыт специальной военной операции РФ на Украине, внесены изменения в курсы подготовки белорусских военных.
"Более года мы несем боевое дежурство усиленным боевым составом", - напомнил Панин.
Он отметил, что белорусская сторона обладает информацией, как противодействовать системам HIMARS, назвав их слишком сильно разрекламированными. "Это обычная баллистическая цель, имеющая свои особенности. Встроенная аппаратура ракетных систем и комплексов позволяет отрабатывать действия расчетов по данному виду мишеней. Кроме того, на полигоне "Ашулук" мы неоднократно выполняли задачи по целям, которые имитировали работу HIMARS", - констатировал Панин. Он добавил, что белорусская армия также способна противодействовать беспилотникам: на вооружении есть техника, способная уничтожать разные виды дронов.
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