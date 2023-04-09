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Россия не сомневается в Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2023
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14:34 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/belorussiya-1864073057.html
Россия не сомневается в Белоруссии, заявил Песков
Россия не сомневается в Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2023
Россия не сомневается в Белоруссии, заявил Песков
Общение лидеров России и Белоруссии носит доверительный характер, позволяя откровенно обсуждать все вопросы, и у Москвы нет сомнений в Минске, заявил... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:34
2023-04-09T14:34
россия
белоруссия
дмитрий песков
александр лукашенко
владимир путин
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Общение лидеров России и Белоруссии носит доверительный характер, позволяя откровенно обсуждать все вопросы, и у Москвы нет сомнений в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. "Это доверительный характер общения - действительно откровенно обсуждать все, что происходит в наших отношениях и вокруг нас. И Лукашенко сегодня неоднократно говорил, что Беларусь чувствует себя во вражеском окружении, и наши международные дела тоже хорошо известны. Поэтому, конечно, им есть, о чем говорить", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1". Отвечая на вопрос об отношении стран и не даст ли Белоруссия в обиду Россию, Песков заявил: "Мы в этом не сомневаемся".
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россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин, политика
Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Политика
Россия не сомневается в Белоруссии, заявил Песков

Песков: общение Путина и Лукашенко носит доверительный характер

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Общение лидеров России и Белоруссии носит доверительный характер, позволяя откровенно обсуждать все вопросы, и у Москвы нет сомнений в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве.
"Это доверительный характер общения - действительно откровенно обсуждать все, что происходит в наших отношениях и вокруг нас. И Лукашенко сегодня неоднократно говорил, что Беларусь чувствует себя во вражеском окружении, и наши международные дела тоже хорошо известны. Поэтому, конечно, им есть, о чем говорить", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".
Отвечая на вопрос об отношении стран и не даст ли Белоруссия в обиду Россию, Песков заявил: "Мы в этом не сомневаемся".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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