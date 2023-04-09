https://ria.ru/20230409/belorussiya-1864073057.html

Россия не сомневается в Белоруссии, заявил Песков

Россия не сомневается в Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2023

Россия не сомневается в Белоруссии, заявил Песков

Общение лидеров России и Белоруссии носит доверительный характер, позволяя откровенно обсуждать все вопросы, и у Москвы нет сомнений в Минске, заявил... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T14:34

2023-04-09T14:34

2023-04-09T14:34

россия

белоруссия

дмитрий песков

александр лукашенко

владимир путин

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Общение лидеров России и Белоруссии носит доверительный характер, позволяя откровенно обсуждать все вопросы, и у Москвы нет сомнений в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. "Это доверительный характер общения - действительно откровенно обсуждать все, что происходит в наших отношениях и вокруг нас. И Лукашенко сегодня неоднократно говорил, что Беларусь чувствует себя во вражеском окружении, и наши международные дела тоже хорошо известны. Поэтому, конечно, им есть, о чем говорить", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1". Отвечая на вопрос об отношении стран и не даст ли Белоруссия в обиду Россию, Песков заявил: "Мы в этом не сомневаемся".

https://ria.ru/20230409/priglashenie-1864059505.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин, политика