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Бастрыкин потребовал повторно завести дело против плюнувшей в Вечный огонь - РИА Новости, 09.04.2023
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21:55 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/bastrykin-1864112834.html
Бастрыкин потребовал повторно завести дело против плюнувшей в Вечный огонь
Бастрыкин потребовал повторно завести дело против плюнувшей в Вечный огонь - РИА Новости, 09.04.2023
Бастрыкин потребовал повторно завести дело против плюнувшей в Вечный огонь
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело об осквернении братской могилы в отношении девушки, снявшей РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T21:55
2023-04-09T21:55
происшествия
александр бастрыкин
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 9 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело об осквернении братской могилы в отношении девушки, снявшей видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, сообщается в телеграм-канале Информационного центра СК РФ. Областное управление СК РФ отмечало, что 17 марта около 22.00 (21.00 мск) девушка в состоянии алкогольного опьянения находилась у Вечного огня памятника борцам социалистической революции 1917 года в саду имени Радищева, где сняла свои противоправные действия на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"). "Данное решение было отменено прокурором. Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Анатолию Юрьевичу Говорунову повторно возбудить и расследовать уголовное дело по указанной ситуации, о чем представить доклад", - говорится в сообщении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК. Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, та отказалась, но стала танцевать возле монумента. Как сообщили РИА Новости в областном главке МВД, полиция установила обеих участниц видео, 19-летнюю девушку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и по решению суда поместили под административный арест на пять суток, с ее подругой провели профилактическую беседу.
https://ria.ru/20230401/bolgariya-1862328407.html
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саратов
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происшествия, александр бастрыкин, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Саратов, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин потребовал повторно завести дело против плюнувшей в Вечный огонь

Бастрыкин потребовал повторно завести дело против саратовчанки, плюнувшей в Вечный огонь

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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САРАТОВ, 9 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело об осквернении братской могилы в отношении девушки, снявшей видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, сообщается в телеграм-канале Информационного центра СК РФ.
Областное управление СК РФ отмечало, что 17 марта около 22.00 (21.00 мск) девушка в состоянии алкогольного опьянения находилась у Вечного огня памятника борцам социалистической революции 1917 года в саду имени Радищева, где сняла свои противоправные действия на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").
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"Данное решение было отменено прокурором. Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Анатолию Юрьевичу Говорунову повторно возбудить и расследовать уголовное дело по указанной ситуации, о чем представить доклад", - говорится в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК.
Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, та отказалась, но стала танцевать возле монумента. Как сообщили РИА Новости в областном главке МВД, полиция установила обеих участниц видео, 19-летнюю девушку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и по решению суда поместили под административный арест на пять суток, с ее подругой провели профилактическую беседу.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинСаратовСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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