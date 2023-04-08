Рейтинг@Mail.ru
Правительство направит дополнительные средства на закупку ветпрепаратов - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 08.04.2023 (обновлено: 11:31 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/veterinariya-1863942398.html
Правительство направит дополнительные средства на закупку ветпрепаратов
Правительство направит дополнительные средства на закупку ветпрепаратов - РИА Новости, 08.04.2023
Правительство направит дополнительные средства на закупку ветпрепаратов
Правительство РФ дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в животноводческих хозяйствах,... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:16
2023-04-08T11:31
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577543762_0:98:1501:942_1920x0_80_0_0_8bc5a79098437b67230561bf30e9dccf.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в животноводческих хозяйствах, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."Средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, и другие противоэпизоотические мероприятия", - говорится в сообщении.Выделяемые средства позволят специалистам ветслужб провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах и своевременно предотвратить вспышки опасных заболеваний животных.С учетом дополнительно выделенных средств общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году составит более 3,7 млрд рублей.
https://ria.ru/20230330/vetpreparaty-1861745456.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577543762_73:0:1406:1000_1920x0_80_0_0_eabe47c9f3836510b4104be27fa2f579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Правительство направит дополнительные средства на закупку ветпрепаратов

Правительство дополнительно направит миллиард рублей на закупку ветеринарных препаратов

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВетеринар осматривает телят
Ветеринар осматривает телят - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Ветеринар осматривает телят. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в животноводческих хозяйствах, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
"Средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, и другие противоэпизоотические мероприятия", - говорится в сообщении.
Выделяемые средства позволят специалистам ветслужб провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах и своевременно предотвратить вспышки опасных заболеваний животных.
С учетом дополнительно выделенных средств общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году составит более 3,7 млрд рублей.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Абрамченко поручила обеспечить поставки новым регионам ветпрепаратов
30 марта, 08:43
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала