https://ria.ru/20230408/veterinariya-1863942398.html

Правительство направит дополнительные средства на закупку ветпрепаратов

Правительство направит дополнительные средства на закупку ветпрепаратов - РИА Новости, 08.04.2023

Правительство направит дополнительные средства на закупку ветпрепаратов

Правительство РФ дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в животноводческих хозяйствах,... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:16

2023-04-08T11:16

2023-04-08T11:31

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577543762_0:98:1501:942_1920x0_80_0_0_8bc5a79098437b67230561bf30e9dccf.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в животноводческих хозяйствах, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."Средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, и другие противоэпизоотические мероприятия", - говорится в сообщении.Выделяемые средства позволят специалистам ветслужб провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах и своевременно предотвратить вспышки опасных заболеваний животных.С учетом дополнительно выделенных средств общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году составит более 3,7 млрд рублей.

https://ria.ru/20230330/vetpreparaty-1861745456.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика