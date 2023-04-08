https://ria.ru/20230408/veterinariya-1863942398.html
Правительство направит дополнительные средства на закупку ветпрепаратов
Правительство направит дополнительные средства на закупку ветпрепаратов - РИА Новости, 08.04.2023
Правительство направит дополнительные средства на закупку ветпрепаратов
Правительство РФ дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в животноводческих хозяйствах,... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:16
2023-04-08T11:16
2023-04-08T11:31
россия
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в животноводческих хозяйствах, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."Средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, и другие противоэпизоотические мероприятия", - говорится в сообщении.Выделяемые средства позволят специалистам ветслужб провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах и своевременно предотвратить вспышки опасных заболеваний животных.С учетом дополнительно выделенных средств общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году составит более 3,7 млрд рублей.
https://ria.ru/20230330/vetpreparaty-1861745456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Правительство направит дополнительные средства на закупку ветпрепаратов
Правительство дополнительно направит миллиард рублей на закупку ветеринарных препаратов
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Правительство РФ дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в животноводческих хозяйствах, сообщается в официальном телеграм-канале
кабмина.
"Средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, и другие противоэпизоотические мероприятия", - говорится в сообщении.
Выделяемые средства позволят специалистам ветслужб провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах и своевременно предотвратить вспышки опасных заболеваний животных.
С учетом дополнительно выделенных средств общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году составит более 3,7 млрд рублей.
Абрамченко поручила обеспечить поставки новым регионам ветпрепаратов