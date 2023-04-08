https://ria.ru/20230408/turtsiya-1863818949.html
Некоторые туроператоры снизили цены на отдых в Турции
Некоторые туроператоры снизили цены на отдых в Турции - РИА Новости, 08.04.2023
Некоторые туроператоры снизили цены на отдых в Турции
Некоторые туроператоры снизили цены на размещение в ряде отелей Турции на десять, а то и 15 процентов по сравнению с предыдущей неделей, сообщила исполнительный РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T03:53
2023-04-08T03:53
2023-04-08T03:53
туризм
туризм
новости - туризм
турция
египет
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых на море
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Некоторые туроператоры снизили цены на размещение в ряде отелей Турции на десять, а то и 15 процентов по сравнению с предыдущей неделей, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. "Очень сложно что-то прогнозировать, но могу сказать, что у некоторых туроператоров за последнюю неделю мы видим снижение стоимости на лето. То есть я порекомендовала бы путешественникам мониторить цены, потому что спрос на Турцию неравномерный", — указала эксперт. Она отметила, что эта страна летом будет лидером среди направлений. Однако кое-кто может недосчитаться гостей. "В Турции некоторые объекты не заполнены, потому что слишком подняли цену. То есть она стала невозможна для нашего клиента, который ориентируется на определенный, может быть, не самый премиальный уровень отдыха", — пояснила представитель АТОР. По ее словам, Турция всегда была самым доступным направлением в последние годы, потом шел Египет. "И слишком высокая цена просто отпугнет гостей. Поэтому я думаю, что в Турции цены будут колебаться: на какие-то периоды повышаться, а когда-то снижаться", — уточнила она.
https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861315166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, египет, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море, куда можно лететь
Некоторые туроператоры снизили цены на отдых в Турции
АТОР: некоторые туроператоры снизили цены на отдых в Турции на 15 процентов
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Некоторые туроператоры снизили цены на размещение в ряде отелей Турции на десять, а то и 15 процентов по сравнению с предыдущей неделей, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Очень сложно что-то прогнозировать, но могу сказать, что у некоторых туроператоров за последнюю неделю мы видим снижение стоимости на лето. То есть я порекомендовала бы путешественникам мониторить цены, потому что спрос на Турцию неравномерный", — указала эксперт.
Она отметила, что эта страна летом будет лидером среди направлений. Однако кое-кто может недосчитаться гостей. "В Турции некоторые объекты не заполнены, потому что слишком подняли цену. То есть она стала невозможна для нашего клиента, который ориентируется на определенный, может быть, не самый премиальный уровень отдыха", — пояснила представитель АТОР.
По ее словам, Турция всегда была самым доступным направлением в последние годы, потом шел Египет
. "И слишком высокая цена просто отпугнет гостей. Поэтому я думаю, что в Турции цены будут колебаться: на какие-то периоды повышаться, а когда-то снижаться", — уточнила она.
Во сколько этим летом обойдется отдых в Турции