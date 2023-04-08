https://ria.ru/20230408/terakt-1863926377.html
Информации о россиянах среди пострадавших при теракте в Тель-Авиве нет
Информации о россиянах среди пострадавших при теракте в Тель-Авиве нет - РИА Новости, 08.04.2023
Информации о россиянах среди пострадавших при теракте в Тель-Авиве нет
Посольство России в Израиле на настоящий момент не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате теракта в Тель-Авиве, говорится в... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:42
2023-04-08T09:42
2023-04-08T10:47
в мире
тель-авив
россия
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Посольство России в Израиле на настоящий момент не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате теракта в Тель-Авиве, говорится в заявлении дипломатической миссии, полученном РИА Новости."По состоянию на 9.00 (8 апреля, совпадает с мск) информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате произошедшего вечером 7 апреля на набережной г. Тель-Авива террористического нападения с наездом автомобиля на людей и стрельбой, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел находится в контакте с израильской стороной", - говорится в заявлении посольства.В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в результате теракта являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов.
https://ria.ru/20230408/izrail-1863903632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, россия, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Тель-Авив, Россия, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Информации о россиянах среди пострадавших при теракте в Тель-Авиве нет
Посольство: информации о россиянах среди пострадавших при теракте в Тель-Авиве нет
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Посольство России в Израиле на настоящий момент не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате теракта в Тель-Авиве, говорится в заявлении дипломатической миссии, полученном РИА Новости.
"По состоянию на 9.00 (8 апреля, совпадает с мск) информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате произошедшего вечером 7 апреля на набережной г. Тель-Авива террористического нападения с наездом автомобиля на людей и стрельбой, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел находится в контакте с израильской стороной", - говорится в заявлении посольства.
В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в результате теракта являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов.
СМИ: погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии