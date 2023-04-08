https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863953655.html
В Москве проходит церемония прощания с военкором Татарским
В Москве проходит церемония прощания с военкором Татарским - РИА Новости, 08.04.2023
В Москве проходит церемония прощания с военкором Татарским
Церемония прощания с погибшим при теракте в кафе в Петербурге военкором Владленом Татарским проходит в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщил РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T12:48
2023-04-08T12:48
2023-04-08T14:02
общество
москва
санкт-петербург
владлен татарский
алексей навальный
лдпр
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим при теракте в кафе в Петербурге военкором Владленом Татарским проходит в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. Проститься с военкором пришли соратники и многие неравнодушные граждане. У входа на кладбище образовалась большая очередь. Многие из пришедших не смогли сдержать слез. В частности, на церемонию пришли лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий и друг военкора рэпер Аким Апачев. Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Более 30 человек получили ранения.На следующий день задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией*.За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230404/bilbordy-1862972105.html
https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863945002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, санкт-петербург, владлен татарский, алексей навальный, лдпр, взрыв в кафе в петербурге
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Алексей Навальный, ЛДПР, Взрыв в кафе в Петербурге
В Москве проходит церемония прощания с военкором Татарским
В Москве проходит церемония прощания с погибшим при теракте в кафе военкором Татарским
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим при теракте в кафе в Петербурге военкором Владленом Татарским проходит в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.
Проститься с военкором пришли соратники и многие неравнодушные граждане. У входа на кладбище образовалась большая очередь. Многие из пришедших не смогли сдержать слез.
В частности, на церемонию пришли лидер партии ЛДПР
Леонид Слуцкий и друг военкора рэпер Аким Апачев.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Более 30 человек получили ранения.
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На следующий день задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову.
Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины
с привлечением агентуры из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией*.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент Владимир Путин
наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.
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