https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863953655.html

В Москве проходит церемония прощания с военкором Татарским

В Москве проходит церемония прощания с военкором Татарским - РИА Новости, 08.04.2023

В Москве проходит церемония прощания с военкором Татарским

Церемония прощания с погибшим при теракте в кафе в Петербурге военкором Владленом Татарским проходит в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщил РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T12:48

2023-04-08T12:48

2023-04-08T14:02

общество

москва

санкт-петербург

владлен татарский

алексей навальный

лдпр

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим при теракте в кафе в Петербурге военкором Владленом Татарским проходит в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. Проститься с военкором пришли соратники и многие неравнодушные граждане. У входа на кладбище образовалась большая очередь. Многие из пришедших не смогли сдержать слез. В частности, на церемонию пришли лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий и друг военкора рэпер Аким Апачев. Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Более 30 человек получили ранения.На следующий день задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией*.За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230404/bilbordy-1862972105.html

https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863945002.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, санкт-петербург, владлен татарский, алексей навальный, лдпр, взрыв в кафе в петербурге