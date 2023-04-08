https://ria.ru/20230408/prigozhin-1863992835.html

Пригожин попросил Макрона обеспечить охрану для сына Сытого в ЦАР

Пригожин попросил Макрона обеспечить охрану для сына Сытого в ЦАР - РИА Новости, 08.04.2023

Пригожин попросил Макрона обеспечить охрану для сына Сытого в ЦАР

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить охрану для сына главы "Русского дома" в ЦАР... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T18:52

2023-04-08T18:52

2023-04-08T19:59

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цар

евгений пригожин

dhl

эммануэль макрон

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить охрану для сына главы "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого, соответствующее письмо опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.Пригожин также отметил, что Сытый приложил много усилий для борьбы с терроризмом в Африке. Шестнадцатого декабря 2022 года на него совершили покушение. По словам Пригожина, злоумышленники заложили взрывное устройство в посылку, в которой также были угрозы убить сына главы "Русского дома" в Центрально-Африканской Республике.Сытого госпитализировали в Банги 16 декабря после покушения, когда взорвалась отправленная ему посылка. Позже пострадавшего отправили самолетом в Москву. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ уточнил, что Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям. Силовики назвали произошедшее терактом.В начале февраля местная полиция задержала по этому делу четверых сотрудников компании DHL. Ни один из подозреваемых свою причастность к нападению не признал.

https://ria.ru/20230305/tsar-1855980751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цар, евгений пригожин, dhl, эммануэль макрон