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Пригожин попросил Макрона обеспечить охрану для сына Сытого в ЦАР - РИА Новости, 08.04.2023
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18:52 08.04.2023 (обновлено: 19:59 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/prigozhin-1863992835.html
Пригожин попросил Макрона обеспечить охрану для сына Сытого в ЦАР
Пригожин попросил Макрона обеспечить охрану для сына Сытого в ЦАР - РИА Новости, 08.04.2023
Пригожин попросил Макрона обеспечить охрану для сына Сытого в ЦАР
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить охрану для сына главы "Русского дома" в ЦАР... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T18:52
2023-04-08T19:59
в мире
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евгений пригожин
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить охрану для сына главы "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого, соответствующее письмо опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.Пригожин также отметил, что Сытый приложил много усилий для борьбы с терроризмом в Африке. Шестнадцатого декабря 2022 года на него совершили покушение. По словам Пригожина, злоумышленники заложили взрывное устройство в посылку, в которой также были угрозы убить сына главы "Русского дома" в Центрально-Африканской Республике.Сытого госпитализировали в Банги 16 декабря после покушения, когда взорвалась отправленная ему посылка. Позже пострадавшего отправили самолетом в Москву. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ уточнил, что Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям. Силовики назвали произошедшее терактом.В начале февраля местная полиция задержала по этому делу четверых сотрудников компании DHL. Ни один из подозреваемых свою причастность к нападению не признал.
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в мире, цар, евгений пригожин, dhl, эммануэль макрон
В мире, ЦАР, Евгений Пригожин, DHL, Эммануэль Макрон
Пригожин попросил Макрона обеспечить охрану для сына Сытого в ЦАР

Пригожин попросил Макрона обеспечить защиту для сына главы "Русского дома" в ЦАР Сытого

© РИА НовостиМитинг в поддержку раненого главы "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
© РИА Новости
Митинг в поддержку раненого главы "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить охрану для сына главы "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого, соответствующее письмо опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.
«

"Уважаемый господин президент! <...> Сын Дмитрия Сытого является гражданином Франции и проживает на территории Франции. Прошу вас дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов, которые пытались совершить покушение на Дмитрия Сытого", — говорится в тексте.

Пригожин также отметил, что Сытый приложил много усилий для борьбы с терроризмом в Африке. Шестнадцатого декабря 2022 года на него совершили покушение. По словам Пригожина, злоумышленники заложили взрывное устройство в посылку, в которой также были угрозы убить сына главы "Русского дома" в Центрально-Африканской Республике.
Сытого госпитализировали в Банги 16 декабря после покушения, когда взорвалась отправленная ему посылка. Позже пострадавшего отправили самолетом в Москву. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ уточнил, что Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям. Силовики назвали произошедшее терактом.
В начале февраля местная полиция задержала по этому делу четверых сотрудников компании DHL. Ни один из подозреваемых свою причастность к нападению не признал.
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