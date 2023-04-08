Пригожин попросил Макрона обеспечить охрану для сына Сытого в ЦАР
Пригожин попросил Макрона обеспечить защиту для сына главы "Русского дома" в ЦАР Сытого
© РИА НовостиМитинг в поддержку раненого главы "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
© РИА Новости
Митинг в поддержку раненого главы "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить охрану для сына главы "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого, соответствующее письмо опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.
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"Уважаемый господин президент! <...> Сын Дмитрия Сытого является гражданином Франции и проживает на территории Франции. Прошу вас дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов, которые пытались совершить покушение на Дмитрия Сытого", — говорится в тексте.
Пригожин также отметил, что Сытый приложил много усилий для борьбы с терроризмом в Африке. Шестнадцатого декабря 2022 года на него совершили покушение. По словам Пригожина, злоумышленники заложили взрывное устройство в посылку, в которой также были угрозы убить сына главы "Русского дома" в Центрально-Африканской Республике.
Сытого госпитализировали в Банги 16 декабря после покушения, когда взорвалась отправленная ему посылка. Позже пострадавшего отправили самолетом в Москву. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ уточнил, что Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям. Силовики назвали произошедшее терактом.
В начале февраля местная полиция задержала по этому делу четверых сотрудников компании DHL. Ни один из подозреваемых свою причастность к нападению не признал.