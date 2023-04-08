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Спасатели рассказали, чем страшен пал травы и как его избежать - РИА Новости, 08.04.2023
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02:48 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/pozhar-1863910078.html
Спасатели рассказали, чем страшен пал травы и как его избежать
Спасатели рассказали, чем страшен пал травы и как его избежать - РИА Новости, 08.04.2023
Спасатели рассказали, чем страшен пал травы и как его избежать
Возникший от пала сухой травы пожар обычно быстро распространяется и может привести к гибели животных, птиц и даже людей, предупреждают спасатели, отмечая, что... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T02:48
2023-04-08T02:48
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Возникший от пала сухой травы пожар обычно быстро распространяется и может привести к гибели животных, птиц и даже людей, предупреждают спасатели, отмечая, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Спасатели отмечают еще одну опасность последствий пала сухой травы. "Огонь уничтожает не только прошлогоднюю траву, но и молодую поросль", - подчеркивается в сообщении. Чтобы избежать трагических последствий, рекомендуется не поджигать сухую траву, не оставлять костры без присмотра, а также тщательно тушить окурки и горящие спички. Почувствовав запах гари, заметив дым или увидев очаги возгорания, следует незамедлительно позвонить по номеру "112" и вызвать пожарных. "Не сжигайте мусор - выбрасывайте его только в специально отведенные места. Всей семьей соблюдайте меры пожарной безопасности на природе. Следите за детьми", - заключили спасатели.
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели рассказали, чем страшен пал травы и как его избежать

Спасатели предупредили, что возникший от пала сухой травы пожар быстро распространяется

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы в Приморье
Пал сухой травы в Приморье - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пал сухой травы в Приморье. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Возникший от пала сухой травы пожар обычно быстро распространяется и может привести к гибели животных, птиц и даже людей, предупреждают спасатели, отмечая, что пожар легче предотвратить, чем потушить.
«
"Прошлогодняя сухая трава может легко загореться, а пожар - перерасти в стихийное бедствие. Пожар быстро распространяется - могут погибнуть животные, птицы и даже люди", - говорится в рекомендациях главного управления гражданской защиты Московской области.
Спасатели отмечают еще одну опасность последствий пала сухой травы. "Огонь уничтожает не только прошлогоднюю траву, но и молодую поросль", - подчеркивается в сообщении.
Чтобы избежать трагических последствий, рекомендуется не поджигать сухую траву, не оставлять костры без присмотра, а также тщательно тушить окурки и горящие спички.
Почувствовав запах гари, заметив дым или увидев очаги возгорания, следует незамедлительно позвонить по номеру "112" и вызвать пожарных.
"Не сжигайте мусор - выбрасывайте его только в специально отведенные места. Всей семьей соблюдайте меры пожарной безопасности на природе. Следите за детьми", - заключили спасатели.
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Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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