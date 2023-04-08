https://ria.ru/20230408/pozhar-1863910078.html

Спасатели рассказали, чем страшен пал травы и как его избежать

Спасатели рассказали, чем страшен пал травы и как его избежать - РИА Новости, 08.04.2023

Спасатели рассказали, чем страшен пал травы и как его избежать

Возникший от пала сухой травы пожар обычно быстро распространяется и может привести к гибели животных, птиц и даже людей, предупреждают спасатели, отмечая, что... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T02:48

2023-04-08T02:48

2023-04-08T02:48

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729071926_0:98:3294:1951_1920x0_80_0_0_9c4d2662b6d0607593d083c67bd26b16.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Возникший от пала сухой травы пожар обычно быстро распространяется и может привести к гибели животных, птиц и даже людей, предупреждают спасатели, отмечая, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Спасатели отмечают еще одну опасность последствий пала сухой травы. "Огонь уничтожает не только прошлогоднюю траву, но и молодую поросль", - подчеркивается в сообщении. Чтобы избежать трагических последствий, рекомендуется не поджигать сухую траву, не оставлять костры без присмотра, а также тщательно тушить окурки и горящие спички. Почувствовав запах гари, заметив дым или увидев очаги возгорания, следует незамедлительно позвонить по номеру "112" и вызвать пожарных. "Не сжигайте мусор - выбрасывайте его только в специально отведенные места. Всей семьей соблюдайте меры пожарной безопасности на природе. Следите за детьми", - заключили спасатели.

https://ria.ru/20230407/pozhar-1863654537.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)