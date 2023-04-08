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В центре Петербурга проверили увеселительные заведения - РИА Новости, 08.04.2023
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18:26 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/peterburg-1863987993.html
В центре Петербурга проверили увеселительные заведения
В центре Петербурга проверили увеселительные заведения - РИА Новости, 08.04.2023
В центре Петербурга проверили увеселительные заведения
Десять баров закрыты после проверки 13 заведений в центре Петербурга на улице Ломоносова в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в распитие... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T18:26
2023-04-08T18:26
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Десять баров закрыты после проверки 13 заведений в центре Петербурга на улице Ломоносова в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти. "В общей сложности было проверено 13 увеселительных заведений. За нарушения общественного порядка в отдел полиции для разбирательства были доставлены семь посетителей ночных клубов", - отметили в пресс-службе ГУМВД, уточнив, что 10 заведений закрыты. Также сообщается, что на выходе одного из баров сотрудники полиции остановили молодого человека. При проверке выяснилось, что ему 16 лет, а экспресс-тест подтвердил факт употребления алкоголя. Подросток передан законным представителям, заведено административное производство. В ночь с пятницы на субботу СК совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и Росгвардии в рамках расследования уголовного дела провели следственные действия в помещениях 13 баров на улице Ломоносова в центре Петербурга. Ранее сообщалось, что в Петербурге идет расследование уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции. По версии следствия, 22 февраля неустановленное лицо (лица) разместило в интернете объявление о проведении в одном из баров Петербурга мероприятия с возрастным ограничением "16+", то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, там продавался алкоголь. После этого несколько десятков баров на улице Думской в центре Петербурга были опечатаны.
https://ria.ru/20221119/delo-1832797761.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В центре Петербурга проверили увеселительные заведения

В Петербурге десять баров закрыли после проверки по делу о продаже подросткам алкоголя

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОпечатанные бары на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге
Опечатанные бары на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Опечатанные бары на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Десять баров закрыты после проверки 13 заведений в центре Петербурга на улице Ломоносова в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти.
"В общей сложности было проверено 13 увеселительных заведений. За нарушения общественного порядка в отдел полиции для разбирательства были доставлены семь посетителей ночных клубов", - отметили в пресс-службе ГУМВД, уточнив, что 10 заведений закрыты.
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Также сообщается, что на выходе одного из баров сотрудники полиции остановили молодого человека. При проверке выяснилось, что ему 16 лет, а экспресс-тест подтвердил факт употребления алкоголя. Подросток передан законным представителям, заведено административное производство.
В ночь с пятницы на субботу СК совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и Росгвардии в рамках расследования уголовного дела провели следственные действия в помещениях 13 баров на улице Ломоносова в центре Петербурга.
Ранее сообщалось, что в Петербурге идет расследование уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции.
По версии следствия, 22 февраля неустановленное лицо (лица) разместило в интернете объявление о проведении в одном из баров Петербурга мероприятия с возрастным ограничением "16+", то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, там продавался алкоголь. После этого несколько десятков баров на улице Думской в центре Петербурга были опечатаны.
Вход в бар на ул. Ломоносова, 2 в Санкт-Петербурге, опечатанный сигнальной лентой с надписью ГСУ по СПб СК России - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
В барах в центре Петербурга проводят обыски
Вчера, 03:28
 
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