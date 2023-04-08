https://ria.ru/20230408/peterburg-1863987993.html

В центре Петербурга проверили увеселительные заведения

В центре Петербурга проверили увеселительные заведения - РИА Новости, 08.04.2023

В центре Петербурга проверили увеселительные заведения

Десять баров закрыты после проверки 13 заведений в центре Петербурга на улице Ломоносова в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в распитие... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T18:26

2023-04-08T18:26

2023-04-08T18:26

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Десять баров закрыты после проверки 13 заведений в центре Петербурга на улице Ломоносова в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти. "В общей сложности было проверено 13 увеселительных заведений. За нарушения общественного порядка в отдел полиции для разбирательства были доставлены семь посетителей ночных клубов", - отметили в пресс-службе ГУМВД, уточнив, что 10 заведений закрыты. Также сообщается, что на выходе одного из баров сотрудники полиции остановили молодого человека. При проверке выяснилось, что ему 16 лет, а экспресс-тест подтвердил факт употребления алкоголя. Подросток передан законным представителям, заведено административное производство. В ночь с пятницы на субботу СК совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и Росгвардии в рамках расследования уголовного дела провели следственные действия в помещениях 13 баров на улице Ломоносова в центре Петербурга. Ранее сообщалось, что в Петербурге идет расследование уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции. По версии следствия, 22 февраля неустановленное лицо (лица) разместило в интернете объявление о проведении в одном из баров Петербурга мероприятия с возрастным ограничением "16+", то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, там продавался алкоголь. После этого несколько десятков баров на улице Думской в центре Петербурга были опечатаны.

https://ria.ru/20221119/delo-1832797761.html

https://ria.ru/20230408/peterburg-1863911261.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)