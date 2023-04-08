https://ria.ru/20230408/peterburg-1863987993.html
В центре Петербурга проверили увеселительные заведения
В центре Петербурга проверили увеселительные заведения - РИА Новости, 08.04.2023
В центре Петербурга проверили увеселительные заведения
Десять баров закрыты после проверки 13 заведений в центре Петербурга на улице Ломоносова в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в распитие... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T18:26
2023-04-08T18:26
2023-04-08T18:26
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863937697_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_94d98fa0fa16766cd30acf433b03c255.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Десять баров закрыты после проверки 13 заведений в центре Петербурга на улице Ломоносова в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти. "В общей сложности было проверено 13 увеселительных заведений. За нарушения общественного порядка в отдел полиции для разбирательства были доставлены семь посетителей ночных клубов", - отметили в пресс-службе ГУМВД, уточнив, что 10 заведений закрыты. Также сообщается, что на выходе одного из баров сотрудники полиции остановили молодого человека. При проверке выяснилось, что ему 16 лет, а экспресс-тест подтвердил факт употребления алкоголя. Подросток передан законным представителям, заведено административное производство. В ночь с пятницы на субботу СК совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и Росгвардии в рамках расследования уголовного дела провели следственные действия в помещениях 13 баров на улице Ломоносова в центре Петербурга. Ранее сообщалось, что в Петербурге идет расследование уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции. По версии следствия, 22 февраля неустановленное лицо (лица) разместило в интернете объявление о проведении в одном из баров Петербурга мероприятия с возрастным ограничением "16+", то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, там продавался алкоголь. После этого несколько десятков баров на улице Думской в центре Петербурга были опечатаны.
https://ria.ru/20221119/delo-1832797761.html
https://ria.ru/20230408/peterburg-1863911261.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863937697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39cc4fc48239198d8bc31beb71450f1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В центре Петербурга проверили увеселительные заведения
В Петербурге десять баров закрыли после проверки по делу о продаже подросткам алкоголя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Десять баров закрыты после проверки 13 заведений в центре Петербурга на улице Ломоносова в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти.
"В общей сложности было проверено 13 увеселительных заведений. За нарушения общественного порядка в отдел полиции для разбирательства были доставлены семь посетителей ночных клубов", - отметили в пресс-службе ГУМВД, уточнив, что 10 заведений закрыты.
На Алтае возбудили дело после гибели подростка, выпившего алкоголь
Также сообщается, что на выходе одного из баров сотрудники полиции остановили молодого человека. При проверке выяснилось, что ему 16 лет, а экспресс-тест подтвердил факт употребления алкоголя. Подросток передан законным представителям, заведено административное производство.
В ночь с пятницы на субботу СК
совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и Росгвардии
в рамках расследования уголовного дела провели следственные действия в помещениях 13 баров на улице Ломоносова в центре Петербурга.
Ранее сообщалось, что в Петербурге идет расследование уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции.
По версии следствия, 22 февраля неустановленное лицо (лица) разместило в интернете объявление о проведении в одном из баров Петербурга мероприятия с возрастным ограничением "16+", то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, там продавался алкоголь. После этого несколько десятков баров на улице Думской в центре Петербурга были опечатаны.
В барах в центре Петербурга проводят обыски