https://ria.ru/20230408/medveditsa-1863966707.html

В зоопарке в Омской области утонула белая медведица Забава

В зоопарке в Омской области утонула белая медведица Забава - РИА Новости, 08.04.2023

В зоопарке в Омской области утонула белая медведица Забава

Белая медведица Забава утонула из-за кровоизлияния в мозг в Большереченском зоопарке в Омской области, рассказали в пресс-службе областного Минкульта. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T14:55

2023-04-08T14:55

2023-04-08T18:12

омская область

омск

виталий хоценко

московский зоопарк

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863966553_42:0:1692:928_1920x0_80_0_0_028e85806da578a19b9a1171ca0b52ba.png

ОМСК, 8 апр — РИА Новости. Белая медведица Забава утонула из-за кровоизлияния в мозг в Большереченском зоопарке в Омской области, рассказали в пресс-службе областного Минкульта.Информация о трагедии появилась в социальных сетях. В сообщениях писали, что медведица Забава не смогла самостоятельно выбраться из проруби, которую сделали для нее сотрудники зоопарка. В Министерстве культуры Омской области подтвердили гибель животного, уточнив, что медведица не смогла вынырнуть из бассейна. Тело животного доставали водолазы. Вскрытие провели в Большереченском зоопарке два независимых эксперта-патологоанатома из Омска, а по видеосвязи процедуру курировал специалист-патологоанатом из Московского зоопарка."Специалистами было установлено, что у Забавы произошло кровоизлияние в головной мозг в тот момент, когда она находилась в бассейне. Как отметили эксперты, то, что медведь утонул, — не единичный случай, так бывает и в природе, и в зоопарках. Никто не застрахован от инсульта", — сообщили в пресс-службе областного Минкульта.Кроме того, процедура вскрытия показала, что органы медведицы находились в идеальном состоянии, что говорит о правильном содержании животного.Что касается специально выдолбленной проруби — это информация ложная и не соответствует действительности, заявили в ведомстве, добавив, что Забава сама делала себе во льду места для купания, как это и происходит в дикой природе.Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем официальном Telegram-канале выразил сожаление по поводу гибели медведицы, добавив, что Забаву искренне любили все омичи.Забава приехала в Большереченский зоопарк в 2020-м из Республики Удмуртии. В этом году ей бы исполнилось семь лет. Ранее в этом зоопарке жила 32-летняя медведица Гуля, которая умерла от старости.

https://ria.ru/20211227/medveditsa-1765688913.html

https://ria.ru/20210420/medved-1729147345.html

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омская область, омск, виталий хоценко, московский зоопарк, общество