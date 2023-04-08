https://ria.ru/20230408/medveditsa-1863966707.html
В зоопарке в Омской области утонула белая медведица Забава
В зоопарке в Омской области утонула белая медведица Забава - РИА Новости, 08.04.2023
В зоопарке в Омской области утонула белая медведица Забава
Белая медведица Забава утонула из-за кровоизлияния в мозг в Большереченском зоопарке в Омской области, рассказали в пресс-службе областного Минкульта. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:55
2023-04-08T14:55
2023-04-08T18:12
омская область
омск
виталий хоценко
московский зоопарк
общество
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ОМСК, 8 апр — РИА Новости. Белая медведица Забава утонула из-за кровоизлияния в мозг в Большереченском зоопарке в Омской области, рассказали в пресс-службе областного Минкульта.Информация о трагедии появилась в социальных сетях. В сообщениях писали, что медведица Забава не смогла самостоятельно выбраться из проруби, которую сделали для нее сотрудники зоопарка. В Министерстве культуры Омской области подтвердили гибель животного, уточнив, что медведица не смогла вынырнуть из бассейна. Тело животного доставали водолазы. Вскрытие провели в Большереченском зоопарке два независимых эксперта-патологоанатома из Омска, а по видеосвязи процедуру курировал специалист-патологоанатом из Московского зоопарка."Специалистами было установлено, что у Забавы произошло кровоизлияние в головной мозг в тот момент, когда она находилась в бассейне. Как отметили эксперты, то, что медведь утонул, — не единичный случай, так бывает и в природе, и в зоопарках. Никто не застрахован от инсульта", — сообщили в пресс-службе областного Минкульта.Кроме того, процедура вскрытия показала, что органы медведицы находились в идеальном состоянии, что говорит о правильном содержании животного.Что касается специально выдолбленной проруби — это информация ложная и не соответствует действительности, заявили в ведомстве, добавив, что Забава сама делала себе во льду места для купания, как это и происходит в дикой природе.Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем официальном Telegram-канале выразил сожаление по поводу гибели медведицы, добавив, что Забаву искренне любили все омичи.Забава приехала в Большереченский зоопарк в 2020-м из Республики Удмуртии. В этом году ей бы исполнилось семь лет. Ранее в этом зоопарке жила 32-летняя медведица Гуля, которая умерла от старости.
https://ria.ru/20211227/medveditsa-1765688913.html
https://ria.ru/20210420/medved-1729147345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, омск, виталий хоценко, московский зоопарк, общество
Омская область, Омск, Виталий Хоценко, Московский зоопарк, Общество
В зоопарке в Омской области утонула белая медведица Забава
В зоопарке в Омской области из-за кровоизлияния в мозг утонула белая медведица Забава
ОМСК, 8 апр — РИА Новости. Белая медведица Забава утонула из-за кровоизлияния в мозг в Большереченском зоопарке в Омской области, рассказали в пресс-службе областного Минкульта.
Информация о трагедии появилась в социальных сетях. В сообщениях писали, что медведица Забава не смогла самостоятельно выбраться из проруби, которую сделали для нее сотрудники зоопарка. В Министерстве культуры Омской области подтвердили гибель животного, уточнив, что медведица не смогла вынырнуть из бассейна. Тело животного доставали водолазы. Вскрытие провели в Большереченском зоопарке два независимых эксперта-патологоанатома из Омска
, а по видеосвязи процедуру курировал специалист-патологоанатом из Московского зоопарка
.
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"Специалистами было установлено, что у Забавы произошло кровоизлияние в головной мозг в тот момент, когда она находилась в бассейне. Как отметили эксперты, то, что медведь утонул, — не единичный случай, так бывает и в природе, и в зоопарках. Никто не застрахован от инсульта", — сообщили в пресс-службе областного Минкульта.
Кроме того, процедура вскрытия показала, что органы медведицы находились в идеальном состоянии, что говорит о правильном содержании животного.
Что касается специально выдолбленной проруби — это информация ложная и не соответствует действительности, заявили в ведомстве, добавив, что Забава сама делала себе во льду места для купания, как это и происходит в дикой природе.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко
в своем официальном Telegram-канале
выразил сожаление по поводу гибели медведицы, добавив, что Забаву искренне любили все омичи.
«
"Узнал о трагедии в Большереченском зоопарке — погибла всеобщая любимица медведица Забава. Важно разобраться, что послужило причиной — несчастный случай или халатность. Соответствующие поручения даны региональному Министерству культуры", — написал Виталий Хоценко. Позже губернатор добавил, что у медведицы подтвердили инсульт.
Забава приехала в Большереченский зоопарк в 2020-м из Республики Удмуртии. В этом году ей бы исполнилось семь лет. Ранее в этом зоопарке жила 32-летняя медведица Гуля, которая умерла от старости.
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