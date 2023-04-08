https://ria.ru/20230408/izrail-1864010853.html

Израильскую полицию усилят военнослужащими

Израильскую полицию усилят военнослужащими - РИА Новости, 08.04.2023

Израильскую полицию усилят военнослужащими

Министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T22:26

2023-04-08T22:26

2023-04-08T22:26

израиль

биньямин нетаньяху

западный берег реки иордан

иерусалим

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве, сообщила пресс-служба израильского военного ведомства. В результате ухудшения ситуации с безопасностью министр обороны также решил продлить закрытие палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и закрыть КПП на границе с сектором Газа до окончания праздника Песах 13 апреля. "Закрытие (Западного берега) также включает в себя отмену гражданских мер, которые были одобрены в преддверии Рамадана и разрешений на въезд (палестинских) рабочих в Израиль", - заявили в пресс-службе. В марте в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан власти Израиля облегчили въезд в Иерусалим для палестинцев с Западного берега и из Газы. Согласно облегченным правилам, женщинам всех возрастов, детям до 12 лет и мужчинам старше 55 лет с Западного берега было разрешено въезжать в Израиль для молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме по пятницам без действующего разрешения на въезд. Неопределенному числу палестинцев из сектора Газа также позволили посещать Храмовую гору для молитвы с воскресенья по четверг во время Рамадана. В этом году Рамадан начался с заходом солнца 22 марта и закончится 21 апреля. В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.

https://ria.ru/20230407/izrail-1863651879.html

https://ria.ru/20230407/izrail-1863819619.html

израиль

западный берег реки иордан

иерусалим

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израиль, биньямин нетаньяху, западный берег реки иордан, иерусалим, в мире