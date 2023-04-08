Израильскую полицию усилят военнослужащими
Глава Минобороны Израиля Галлант поручил выделить ресурсы армии для усиления полиции
© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильская полиция
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильская полиция. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве, сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.
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"Завершив сегодня вечером (в субботу, 8 апреля) оценку оперативной ситуации, министр обороны Йоав Галлант поручил оборонному ведомству выделить ресурсы и военнослужащих ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) для обеспечения деятельности израильской полиции", - говорится в заявлении.
В результате ухудшения ситуации с безопасностью министр обороны также решил продлить закрытие палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и закрыть КПП на границе с сектором Газа до окончания праздника Песах 13 апреля.
"Закрытие (Западного берега) также включает в себя отмену гражданских мер, которые были одобрены в преддверии Рамадана и разрешений на въезд (палестинских) рабочих в Израиль", - заявили в пресс-службе.
В марте в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан власти Израиля облегчили въезд в Иерусалим для палестинцев с Западного берега и из Газы. Согласно облегченным правилам, женщинам всех возрастов, детям до 12 лет и мужчинам старше 55 лет с Западного берега было разрешено въезжать в Израиль для молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме по пятницам без действующего разрешения на въезд. Неопределенному числу палестинцев из сектора Газа также позволили посещать Храмовую гору для молитвы с воскресенья по четверг во время Рамадана. В этом году Рамадан начался с заходом солнца 22 марта и закончится 21 апреля.
В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.