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Израильскую полицию усилят военнослужащими - РИА Новости, 08.04.2023
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22:26 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/izrail-1864010853.html
Израильскую полицию усилят военнослужащими
Израильскую полицию усилят военнослужащими - РИА Новости, 08.04.2023
Израильскую полицию усилят военнослужащими
Министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T22:26
2023-04-08T22:26
израиль
биньямин нетаньяху
западный берег реки иордан
иерусалим
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве, сообщила пресс-служба израильского военного ведомства. В результате ухудшения ситуации с безопасностью министр обороны также решил продлить закрытие палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и закрыть КПП на границе с сектором Газа до окончания праздника Песах 13 апреля. "Закрытие (Западного берега) также включает в себя отмену гражданских мер, которые были одобрены в преддверии Рамадана и разрешений на въезд (палестинских) рабочих в Израиль", - заявили в пресс-службе. В марте в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан власти Израиля облегчили въезд в Иерусалим для палестинцев с Западного берега и из Газы. Согласно облегченным правилам, женщинам всех возрастов, детям до 12 лет и мужчинам старше 55 лет с Западного берега было разрешено въезжать в Израиль для молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме по пятницам без действующего разрешения на въезд. Неопределенному числу палестинцев из сектора Газа также позволили посещать Храмовую гору для молитвы с воскресенья по четверг во время Рамадана. В этом году Рамадан начался с заходом солнца 22 марта и закончится 21 апреля. В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.
https://ria.ru/20230407/izrail-1863651879.html
https://ria.ru/20230407/izrail-1863819619.html
израиль
западный берег реки иордан
иерусалим
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израиль, биньямин нетаньяху, западный берег реки иордан, иерусалим, в мире
Израиль, Биньямин Нетаньяху, Западный берег реки Иордан, Иерусалим, В мире
Израильскую полицию усилят военнослужащими

Глава Минобороны Израиля Галлант поручил выделить ресурсы армии для усиления полиции

© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильская полиция
Израильская полиция - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильская полиция. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве, сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.
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"Завершив сегодня вечером (в субботу, 8 апреля) оценку оперативной ситуации, министр обороны Йоав Галлант поручил оборонному ведомству выделить ресурсы и военнослужащих ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) для обеспечения деятельности израильской полиции", - говорится в заявлении.
В результате ухудшения ситуации с безопасностью министр обороны также решил продлить закрытие палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и закрыть КПП на границе с сектором Газа до окончания праздника Песах 13 апреля.
"Закрытие (Западного берега) также включает в себя отмену гражданских мер, которые были одобрены в преддверии Рамадана и разрешений на въезд (палестинских) рабочих в Израиль", - заявили в пресс-службе.
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Армия Израиля усилила боевые силы пехоты и артиллерии на юге и севере
7 апреля, 08:58
В марте в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан власти Израиля облегчили въезд в Иерусалим для палестинцев с Западного берега и из Газы. Согласно облегченным правилам, женщинам всех возрастов, детям до 12 лет и мужчинам старше 55 лет с Западного берега было разрешено въезжать в Израиль для молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме по пятницам без действующего разрешения на въезд. Неопределенному числу палестинцев из сектора Газа также позволили посещать Храмовую гору для молитвы с воскресенья по четверг во время Рамадана. В этом году Рамадан начался с заходом солнца 22 марта и закончится 21 апреля.
В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В Израиле призовут на службу резервистов подразделений ПВО и пилотов дронов
7 апреля, 16:47
 
ИзраильБиньямин НетаньяхуЗападный берег реки ИорданИерусалимВ мире
 
 
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