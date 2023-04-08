https://ria.ru/20230408/investory-1863931489.html

Власти Маврикия ждут российских инвесторов

Власти Маврикия ждут российских инвесторов - РИА Новости, 08.04.2023

Власти Маврикия ждут российских инвесторов

Власти Маврикия заинтересованы в сотрудничестве с российскими инвесторами и приглашают их к участию в инфраструктурных проектах, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T10:07

2023-04-08T10:07

2023-04-08T10:10

маврикий

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти Маврикия заинтересованы в сотрудничестве с российскими инвесторами и приглашают их к участию в инфраструктурных проектах, заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в Москве Хесвар Джанке. "У Маврикия много возможностей для России. Я обратился к судоходным компаниям с просьбой отправиться на Маврикий. В рыбной промышленности мы подписали соглашение, я думаю, оно поможет Маврикию развивать судоходство, или как мы называем, "голубую экономику", - сказал дипломат в интервью агентству. Посол отметил, что в России отличная инфраструктура – "хорошо построенные здания, мосты, дороги". Поэтому, по его словам, инвесторы из России могли бы приехать на Маврикий для того, чтобы "помочь построить инфраструктуру, и инвестировать в отели, в "умные города".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230408/nefteprodukty-1863926205.html

маврикий

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

маврикий, россия