Рейтинг@Mail.ru
Власти Маврикия ждут российских инвесторов - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 08.04.2023 (обновлено: 10:10 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/investory-1863931489.html
Власти Маврикия ждут российских инвесторов
Власти Маврикия ждут российских инвесторов - РИА Новости, 08.04.2023
Власти Маврикия ждут российских инвесторов
Власти Маврикия заинтересованы в сотрудничестве с российскими инвесторами и приглашают их к участию в инфраструктурных проектах, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T10:07
2023-04-08T10:10
маврикий
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30950/66/309506635_0:301:3000:1989_1920x0_80_0_0_2eada2b9b07af91e4adab5bd43d65044.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти Маврикия заинтересованы в сотрудничестве с российскими инвесторами и приглашают их к участию в инфраструктурных проектах, заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в Москве Хесвар Джанке. "У Маврикия много возможностей для России. Я обратился к судоходным компаниям с просьбой отправиться на Маврикий. В рыбной промышленности мы подписали соглашение, я думаю, оно поможет Маврикию развивать судоходство, или как мы называем, "голубую экономику", - сказал дипломат в интервью агентству. Посол отметил, что в России отличная инфраструктура – "хорошо построенные здания, мосты, дороги". Поэтому, по его словам, инвесторы из России могли бы приехать на Маврикий для того, чтобы "помочь построить инфраструктуру, и инвестировать в отели, в "умные города".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230408/nefteprodukty-1863926205.html
маврикий
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30950/66/309506635_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_dd232d8418d923c4c74edab5963472c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маврикий, россия
Маврикий, Россия
Власти Маврикия ждут российских инвесторов

Посол Джанке: Маврикий приглашает инвесторов из России в инфраструктурные проекты

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГород Порт-Луи, Маврикий
Город Порт-Луи, Маврикий - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Город Порт-Луи, Маврикий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти Маврикия заинтересованы в сотрудничестве с российскими инвесторами и приглашают их к участию в инфраструктурных проектах, заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в Москве Хесвар Джанке.
"У Маврикия много возможностей для России. Я обратился к судоходным компаниям с просьбой отправиться на Маврикий. В рыбной промышленности мы подписали соглашение, я думаю, оно поможет Маврикию развивать судоходство, или как мы называем, "голубую экономику", - сказал дипломат в интервью агентству.
Посол отметил, что в России отличная инфраструктура – "хорошо построенные здания, мосты, дороги". Поэтому, по его словам, инвесторы из России могли бы приехать на Маврикий для того, чтобы "помочь построить инфраструктуру, и инвестировать в отели, в "умные города".
Читайте полный текст интервью >>>
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Власти Маврикия намерены покупать в России нефтепродукты
09:37
 
МаврикийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала