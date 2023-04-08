https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

Экономист перечислил рецепты для борьбы с инфляцией в России

Экономист перечислил рецепты для борьбы с инфляцией в России - РИА Новости, 08.04.2023

Экономист перечислил рецепты для борьбы с инфляцией в России

Рецепты для борьбы с инфляцией в России просты: не печатать деньги, не допускать административный контроль за ценами и не раздувать дефицит бюджета за пределы... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T08:15

2023-04-08T08:15

2023-04-08T08:15

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рецепты для борьбы с инфляцией в России просты: не печатать деньги, не допускать административный контроль за ценами и не раздувать дефицит бюджета за пределы 2-3% ВВП, прокомментировал в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. "С точки зрения борьбы с инфляцией все рецепты известны: не печатать больше денег, не допускать контроля за ценами, не раздувать дефицит бюджета за пределы 2-3% ВВП, что сейчас для России является очень важным моментом", - считает он. При этом государство не может управлять ценами для снижения инфляции, считает Задорнов. Если же попробовать это делать, то можно "очень быстро прийти к тотальному контролю и вымыванию товаров с рынка", добавил он. "Как управлять ценами, мы проходили в Советском Союзе. Те, кто застал это славное время, прекрасно все помнят. Управлять ценами нельзя", - заключил он. Инфляция в России подскочила в конце февраля 2022 года на фоне введения западными странами санкций против российской экономики и достигла пика в апреле на уровне 17,83%. Однако на фоне укрепления рубля, восстановления импорта и хорошего урожая годовые темпы роста цен начали замедляться. При этом этой весной на снижение темпов роста цен в годовом выражении начал влиять эффект базы. По данным Минэкономразвития, инфляция замедлилась до 3,29% на 3 апреля. Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

https://ria.ru/20230407/ekonomika-1863869550.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, россия