https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html
Экономист перечислил рецепты для борьбы с инфляцией в России
Экономист перечислил рецепты для борьбы с инфляцией в России - РИА Новости, 08.04.2023
Экономист перечислил рецепты для борьбы с инфляцией в России
Рецепты для борьбы с инфляцией в России просты: не печатать деньги, не допускать административный контроль за ценами и не раздувать дефицит бюджета за пределы... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T08:15
2023-04-08T08:15
2023-04-08T08:15
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рецепты для борьбы с инфляцией в России просты: не печатать деньги, не допускать административный контроль за ценами и не раздувать дефицит бюджета за пределы 2-3% ВВП, прокомментировал в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. "С точки зрения борьбы с инфляцией все рецепты известны: не печатать больше денег, не допускать контроля за ценами, не раздувать дефицит бюджета за пределы 2-3% ВВП, что сейчас для России является очень важным моментом", - считает он. При этом государство не может управлять ценами для снижения инфляции, считает Задорнов. Если же попробовать это делать, то можно "очень быстро прийти к тотальному контролю и вымыванию товаров с рынка", добавил он. "Как управлять ценами, мы проходили в Советском Союзе. Те, кто застал это славное время, прекрасно все помнят. Управлять ценами нельзя", - заключил он. Инфляция в России подскочила в конце февраля 2022 года на фоне введения западными странами санкций против российской экономики и достигла пика в апреле на уровне 17,83%. Однако на фоне укрепления рубля, восстановления импорта и хорошего урожая годовые темпы роста цен начали замедляться. При этом этой весной на снижение темпов роста цен в годовом выражении начал влиять эффект базы. По данным Минэкономразвития, инфляция замедлилась до 3,29% на 3 апреля. Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
https://ria.ru/20230407/ekonomika-1863869550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, россия
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика, Россия
Экономист перечислил рецепты для борьбы с инфляцией в России
Экс-министр финансов Задорнов: государство не может управлять ценами для снижения инфляции
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рецепты для борьбы с инфляцией в России просты: не печатать деньги, не допускать административный контроль за ценами и не раздувать дефицит бюджета за пределы 2-3% ВВП, прокомментировал в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
"С точки зрения борьбы с инфляцией все рецепты известны: не печатать больше денег, не допускать контроля за ценами, не раздувать дефицит бюджета за пределы 2-3% ВВП, что сейчас для России является очень важным моментом", - считает он.
При этом государство не может управлять ценами для снижения инфляции, считает Задорнов. Если же попробовать это делать, то можно "очень быстро прийти к тотальному контролю и вымыванию товаров с рынка", добавил он.
"Как управлять ценами, мы проходили в Советском Союзе. Те, кто застал это славное время, прекрасно все помнят. Управлять ценами нельзя", - заключил он.
Росстат подтвердил спад экономики России в 2022 году
Инфляция в России подскочила в конце февраля 2022 года на фоне введения западными странами санкций против российской экономики и достигла пика в апреле на уровне 17,83%. Однако на фоне укрепления рубля, восстановления импорта и хорошего урожая годовые темпы роста цен начали замедляться. При этом этой весной на снижение темпов роста цен в годовом выражении начал влиять эффект базы. По данным Минэкономразвития
, инфляция замедлилась до 3,29% на 3 апреля.
Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.