https://ria.ru/20230408/gagauziya-1863984956.html
В России могут открыть представительство Гагаузской автономии Молдавии
В России могут открыть представительство Гагаузской автономии Молдавии - РИА Новости, 08.04.2023
В России могут открыть представительство Гагаузской автономии Молдавии
Представительство Гагаузской автономии может быть открыто в Москве при содействии оппозиционной в Молдавии партии "Шор", заявил в субботу лидер политсилы Илан... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T17:56
2023-04-08T17:56
2023-04-08T17:56
в мире
молдавия
гагаузия
россия
михаил формузал
илан шор
сергей чернов
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 8 апр – РИА Новости. Представительство Гагаузской автономии может быть открыто в Москве при содействии оппозиционной в Молдавии партии "Шор", заявил в субботу лидер политсилы Илан Шор. В субботу в столице Гагаузской автономии – городе Комрат - состоялась встреча с избирателями кандидата в главы региона от партии "Шор" Евгении Гуцул. "Мы пришли к вам в Гагаузию с четко выверенной программой. Мы построим предприятия, создадим семь тысяч рабочих мест, откроем представительство в Москве. Вне зависимости от центральных властей, мы поднимем зарплаты на 30 процентов", – заявил во время онлайн-подключения Шор. В свою очередь кандидат на должность главы региона Гуцул подчеркнула, что план партии "Шор" , касающийся развития Гагаузии, может быть реализован в кратчайшие сроки. Она привела в пример ситуацию в городе Оргеев и Оргеевского района Молдавии, где ранее на местных выборах победила политсила. В ходе реализации Стратегии развития региона были построены дороги, реализованы инвестиционные проекты, модернизирована инфраструктура. "За мной стоят очень профессиональные и подготовленные люди. У них огромный опыт в реализации масштабных проектов " – отметила Гуцул. Партия "Шор" оказалась единственной из четырех представленных в парламенте Молдавии политсил, официально выдвинувшая своего кандидата на выборы в главы автономии. Оппозиционная сила с весны прошлого года проводит в Молдавии антиправительственные акции протеста, в ходе которых манифестанты выражают недовольство прозападной властью и руководством республики. В понедельник, 3 апреля, Центризбирком Гагаузской автономии Молдавии окончательно утвердил полный список кандидатов на выборах главы (башкана) региона и их очередность в избирательном бюллетене. Все кандидаты на должность главы Гагаузии открыли в банке счета с отметкой "избирательный фонд". Они также подписали этический кодекс, обязуясь честно проводить избирательную кампанию. Среди зарегистрированных кандидатов - депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. Все они, в соответствии с законом, прошли тестирование на знание гагаузского языка. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
https://ria.ru/20230406/investitsii-1863540381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, россия, михаил формузал, илан шор, сергей чернов, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Михаил Формузал, Илан Шор, Сергей Чернов, Таможенный союз
В России могут открыть представительство Гагаузской автономии Молдавии
Партия "Шор" хочет открыть представительство Гагаузской автономии Молдавии в России
КИШИНЕВ, 8 апр – РИА Новости. Представительство Гагаузской автономии может быть открыто в Москве при содействии оппозиционной в Молдавии партии "Шор", заявил в субботу лидер политсилы Илан Шор.
В субботу в столице Гагаузской автономии – городе Комрат
- состоялась встреча с избирателями кандидата в главы региона от партии "Шор" Евгении Гуцул.
Оппозиция Молдавии намерена инвестировать в Гагаузию 500 миллионов долларов
"Мы пришли к вам в Гагаузию
с четко выверенной программой. Мы построим предприятия, создадим семь тысяч рабочих мест, откроем представительство в Москве. Вне зависимости от центральных властей, мы поднимем зарплаты на 30 процентов", – заявил во время онлайн-подключения Шор.
В свою очередь кандидат на должность главы региона Гуцул подчеркнула, что план партии "Шор" , касающийся развития Гагаузии, может быть реализован в кратчайшие сроки. Она привела в пример ситуацию в городе Оргеев и Оргеевского района Молдавии, где ранее на местных выборах победила политсила. В ходе реализации Стратегии развития региона были построены дороги, реализованы инвестиционные проекты, модернизирована инфраструктура.
"За мной стоят очень профессиональные и подготовленные люди. У них огромный опыт в реализации масштабных проектов " – отметила Гуцул.
Партия "Шор" оказалась единственной из четырех представленных в парламенте Молдавии политсил, официально выдвинувшая своего кандидата на выборы в главы автономии.
Оппозиционная сила с весны прошлого года проводит в Молдавии антиправительственные акции протеста, в ходе которых манифестанты выражают недовольство прозападной властью и руководством республики.
В понедельник, 3 апреля, Центризбирком Гагаузской автономии Молдавии окончательно утвердил полный список кандидатов на выборах главы (башкана) региона и их очередность в избирательном бюллетене. Все кандидаты на должность главы Гагаузии открыли в банке счета с отметкой "избирательный фонд". Они также подписали этический кодекс, обязуясь честно проводить избирательную кампанию.
Среди зарегистрированных кандидатов - депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывший глава региона Михаил Формузал
, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции
Дмитрий Кройтор, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров, экс-депутат парламента Сергей Чернев
, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. Все они, в соответствии с законом, прошли тестирование на знание гагаузского языка.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
- торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия
и Казахстан
.
В Гагаузии заявили, что опасаются дестабилизации ситуации в Молдавии