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В Крыму родились четыре малыша у енотов, привезенных из Херсона - РИА Новости, 08.04.2023
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Хорошие новости
 
12:34 08.04.2023 (обновлено: 14:56 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/enoty-1863951542.html
В Крыму родились четыре малыша у енотов, привезенных из Херсона
В Крыму родились четыре малыша у енотов, привезенных из Херсона - РИА Новости, 08.04.2023
В Крыму родились четыре малыша у енотов, привезенных из Херсона
Четыре малыша родились у енотов, привезенных в прошлом году в крымский сафари-парк "Тайган" из зоопарка Херсона, сообщила РИА Новости пресс-секретарь парка... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T12:34
2023-04-08T14:56
хорошие новости
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Четыре малыша родились у енотов, привезенных в прошлом году в крымский сафари-парк "Тайган" из зоопарка Херсона, сообщила РИА Новости пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. "Все привезенные херсонские еноты живут вместе. Чувствуют себя хорошо. У них пополнение семейства. Сначала родились три малыша. А затем еще один енотик", — уточнила она. По ее словам, пол малышей пока трудно определить, но все они чувствуют себя хорошо. О них заботятся их родители.
https://ria.ru/20230406/yagnyata-1863578176.html
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республика крым
Хорошие новости, Республика Крым
В Крыму родились четыре малыша у енотов, привезенных из Херсона

В сафари-парке "Тайган" в Крыму родились четыре малыша у енотов, привезенных из Херсона

© Фото : Парк львов ТайганМалыши херсонских енотов
Малыши херсонских енотов - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : Парк львов Тайган
Малыши херсонских енотов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Четыре малыша родились у енотов, привезенных в прошлом году в крымский сафари-парк "Тайган" из зоопарка Херсона, сообщила РИА Новости пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.
"Все привезенные херсонские еноты живут вместе. Чувствуют себя хорошо. У них пополнение семейства. Сначала родились три малыша. А затем еще один енотик", — уточнила она.
По ее словам, пол малышей пока трудно определить, но все они чувствуют себя хорошо. О них заботятся их родители.
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