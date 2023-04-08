https://ria.ru/20230408/enoty-1863951542.html

В Крыму родились четыре малыша у енотов, привезенных из Херсона

В Крыму родились четыре малыша у енотов, привезенных из Херсона - РИА Новости, 08.04.2023

В Крыму родились четыре малыша у енотов, привезенных из Херсона

Четыре малыша родились у енотов, привезенных в прошлом году в крымский сафари-парк "Тайган" из зоопарка Херсона, сообщила РИА Новости пресс-секретарь парка... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T12:34

2023-04-08T12:34

2023-04-08T14:56

хорошие новости

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Четыре малыша родились у енотов, привезенных в прошлом году в крымский сафари-парк "Тайган" из зоопарка Херсона, сообщила РИА Новости пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. "Все привезенные херсонские еноты живут вместе. Чувствуют себя хорошо. У них пополнение семейства. Сначала родились три малыша. А затем еще один енотик", — уточнила она. По ее словам, пол малышей пока трудно определить, но все они чувствуют себя хорошо. О них заботятся их родители.

https://ria.ru/20230406/yagnyata-1863578176.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым