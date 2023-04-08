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СМИ: в Сеть утекла новая порция секретных документов США по Украине и Китаю - РИА Новости, 08.04.2023
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00:58 08.04.2023 (обновлено: 01:44 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/dokumenty-1863905580.html
СМИ: в Сеть утекла новая порция секретных документов США по Украине и Китаю
СМИ: в Сеть утекла новая порция секретных документов США по Украине и Китаю - РИА Новости, 08.04.2023
СМИ: в Сеть утекла новая порция секретных документов США по Украине и Китаю
Новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть, утверждает газета New York Times. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T00:58
2023-04-08T01:44
сша
украина
ближний восток
дмитрий песков
в мире
нато
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть, утверждает газета New York Times.По данным аналитиков, в Сеть могли попасть более 100 документов, чиновники допускают, что ущерб от утечки может быть значительным. По данным издания, документы появились в соцсети Twitter и на других платформах.В Пентагоне заявили РИА Новости, что изучают информацию о новой утечке.Накануне газета сообщала, что Пентагон расследует появление в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, заявил, что у Москвы нет сомнений в прямом или косвенном участии США и НАТО в конфликт на Украине.
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сша
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сша, украина, ближний восток, дмитрий песков, в мире, нато, министерство обороны сша
США, Украина, Ближний Восток, Дмитрий Песков, В мире, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: в Сеть утекла новая порция секретных документов США по Украине и Китаю

NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю

© iStock.com / South_agencyКомпьютер
Компьютер - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© iStock.com / South_agency
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть, утверждает газета New York Times.
«
"Новая порция секретных документов появилась на сайтах социальных сетей. Документы, похоже, касаются секретов американской нацбезопасности об Украине, Ближнем Востоке и Китае", - сообщает издание.
По данным аналитиков, в Сеть могли попасть более 100 документов, чиновники допускают, что ущерб от утечки может быть значительным. По данным издания, документы появились в соцсети Twitter и на других платформах.
В Пентагоне заявили РИА Новости, что изучают информацию о новой утечке.
Накануне газета сообщала, что Пентагон расследует появление в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, заявил, что у Москвы нет сомнений в прямом или косвенном участии США и НАТО в конфликт на Украине.
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