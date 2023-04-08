https://ria.ru/20230408/diplomatiya-1863940009.html

Вершинин встретился со спецпредставителем генсека ООН по ДРК

Вершинин встретился со спецпредставителем генсека ООН по ДРК - РИА Новости, 08.04.2023

Вершинин встретился со спецпредставителем генсека ООН по ДРК

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел консультации по урегулированию ситуации в Регионе Великих африканских озер (РВО) и ДР Конго со специальным представителем РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:06

2023-04-08T11:06

2023-04-08T11:06

в мире

россия

демократическая республика конго

сергей вершинин

оон

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел консультации по урегулированию ситуации в Регионе Великих африканских озер (РВО) и ДР Конго со специальным представителем генсекретаря ООН Бинту Кейтой и специальным посланником генсека ООН по РВО Хуан Ся, сообщили в российском МИД. "Основной темой обсуждения стала ситуация в РВО и проблематика урегулирования в восточных провинциях ДР Конго. С российской стороны выражена поддержка усилиям МООНСДРК (миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго) и ее руководства, а также деятельности спецпосланника генсекретаря по нормализации обстановки в регионе", - говорится в сообщении дипведомства по итогам встречи. Как отмечается в заявлении, большое внимание было уделено ходу расследования обстоятельств нападения на вертолет миротворцев в марте 2022 года, в результате которого погибли восемь человек, включая подполковника Алексея Мизюру – старшего группы российских военных наблюдателей ООН. Ведомство при этом подчеркнуло, что Россия продолжит содействие мирным процессам в ДР Конго и Регионе Великих озер, в том числе в Совете Безопасности ООН.

https://ria.ru/20221205/ubiystvo-1836529391.html

https://ria.ru/20230304/kongo-1855894851.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, демократическая республика конго, сергей вершинин, оон