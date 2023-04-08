https://ria.ru/20230408/diplomatiya-1863940009.html
Вершинин встретился со спецпредставителем генсека ООН по ДРК
Вершинин встретился со спецпредставителем генсека ООН по ДРК - РИА Новости, 08.04.2023
Вершинин встретился со спецпредставителем генсека ООН по ДРК
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел консультации по урегулированию ситуации в Регионе Великих африканских озер (РВО) и ДР Конго со специальным представителем РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:06
2023-04-08T11:06
2023-04-08T11:06
в мире
россия
демократическая республика конго
сергей вершинин
оон
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел консультации по урегулированию ситуации в Регионе Великих африканских озер (РВО) и ДР Конго со специальным представителем генсекретаря ООН Бинту Кейтой и специальным посланником генсека ООН по РВО Хуан Ся, сообщили в российском МИД. "Основной темой обсуждения стала ситуация в РВО и проблематика урегулирования в восточных провинциях ДР Конго. С российской стороны выражена поддержка усилиям МООНСДРК (миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго) и ее руководства, а также деятельности спецпосланника генсекретаря по нормализации обстановки в регионе", - говорится в сообщении дипведомства по итогам встречи. Как отмечается в заявлении, большое внимание было уделено ходу расследования обстоятельств нападения на вертолет миротворцев в марте 2022 года, в результате которого погибли восемь человек, включая подполковника Алексея Мизюру – старшего группы российских военных наблюдателей ООН. Ведомство при этом подчеркнуло, что Россия продолжит содействие мирным процессам в ДР Конго и Регионе Великих озер, в том числе в Совете Безопасности ООН.
https://ria.ru/20221205/ubiystvo-1836529391.html
https://ria.ru/20230304/kongo-1855894851.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, демократическая республика конго, сергей вершинин, оон
В мире, Россия, Демократическая Республика Конго, Сергей Вершинин, ООН
Вершинин встретился со спецпредставителем генсека ООН по ДРК
Замглвы МИД Вершинин встретился со спецпредставителем генсека ООН по урегулированию в ДРК
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел консультации по урегулированию ситуации в Регионе Великих африканских озер (РВО) и ДР Конго со специальным представителем генсекретаря ООН Бинту Кейтой и специальным посланником генсека ООН по РВО Хуан Ся, сообщили в российском МИД.
"Основной темой обсуждения стала ситуация в РВО и проблематика урегулирования в восточных провинциях ДР Конго. С российской стороны выражена поддержка усилиям МООНСДРК (миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго
) и ее руководства, а также деятельности спецпосланника генсекретаря по нормализации обстановки в регионе", - говорится в сообщении дипведомства по итогам встречи.
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Как отмечается в заявлении, большое внимание было уделено ходу расследования обстоятельств нападения на вертолет миротворцев в марте 2022 года, в результате которого погибли восемь человек, включая подполковника Алексея Мизюру – старшего группы российских военных наблюдателей ООН.
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"В контексте рассмотрения вопроса о сроках вывода миссии из страны акцентирована необходимость выверенного учета ситуации "на земле". Одновременно отмечено, что миссии следует внимательно прислушиваться к мнению общества и властей для более эффективного выполнения своего мандата", - добавлено там.
Ведомство при этом подчеркнуло, что Россия продолжит содействие мирным процессам в ДР Конго и Регионе Великих озер, в том числе в Совете Безопасности ООН.
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