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Аналитики выяснили, какие исследования сдают россияне для проверки здоровья - РИА Новости, 08.04.2023
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11:10 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/analizy-1863940276.html
Аналитики выяснили, какие исследования сдают россияне для проверки здоровья
Аналитики выяснили, какие исследования сдают россияне для проверки здоровья - РИА Новости, 08.04.2023
Аналитики выяснили, какие исследования сдают россияне для проверки здоровья
Россияне для проверки состояния своего здоровья чаще всего сдают общий анализ крови, реже - ПЦР-тест и анализ мочи, говорится в исследовании лаборатории... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:10
2023-04-08T11:10
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россияне для проверки состояния своего здоровья чаще всего сдают общий анализ крови, реже - ПЦР-тест и анализ мочи, говорится в исследовании лаборатории "Гемотест", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Лаборатория "Гемотест" проанализировала более 42 миллионов исследований, которые прошли пациенты в России. Так, по данным компании, на первом и третьем месте по востребованности у пациентов - общий анализ крови и общий анализ мочи, которые назначают практически при любом обращении к врачу, а также в рамках профилактических осмотров. "Общий анализ крови позволяет выявить воспаление, инфекции, заподозрить анемию, аллергию и аутоиммунные заболевания. Общий анализ мочи, в свою очередь, помогает обнаружить инфекционные и воспалительные процессы в мочевыводящей системе и почках", - объясняет главный врач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин. На втором месте по спросу - диагностика COVID-19. "ПЦР-тесты на новую коронавирусную инфекцию по-прежнему актуальны, так как вирус продолжает мутировать и угрожать здоровью людей", - отметили в компании. Следующий востребованный показатель здоровья - уровень глюкозы в крови, который помогает выявить сахарный диабет. Также россияне часто проверяют щитовидную железу. Отмечается, что сбои в работе этого органа проявляются такими распространенными симптомами, как нарушения сна, колебания веса, утомляемость, нервозность. Закрывают топ популярных показателей здоровья уровни железа и витамина D в организме.
https://ria.ru/20230407/smertnost-1863740705.html
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россия, здоровье - общество
Россия, Здоровье - Общество
Аналитики выяснили, какие исследования сдают россияне для проверки здоровья

"Гемотест": россияне для проверки здоровья чаще всего сдают общий анализ крови

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПробирки с пробами крови в лаборатории
Пробирки с пробами крови в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Пробирки с пробами крови в лаборатории . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россияне для проверки состояния своего здоровья чаще всего сдают общий анализ крови, реже - ПЦР-тест и анализ мочи, говорится в исследовании лаборатории "Гемотест", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Лаборатория "Гемотест" проанализировала более 42 миллионов исследований, которые прошли пациенты в России. Так, по данным компании, на первом и третьем месте по востребованности у пациентов - общий анализ крови и общий анализ мочи, которые назначают практически при любом обращении к врачу, а также в рамках профилактических осмотров.
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"Общий анализ крови позволяет выявить воспаление, инфекции, заподозрить анемию, аллергию и аутоиммунные заболевания. Общий анализ мочи, в свою очередь, помогает обнаружить инфекционные и воспалительные процессы в мочевыводящей системе и почках", - объясняет главный врач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин.
На втором месте по спросу - диагностика COVID-19. "ПЦР-тесты на новую коронавирусную инфекцию по-прежнему актуальны, так как вирус продолжает мутировать и угрожать здоровью людей", - отметили в компании. Следующий востребованный показатель здоровья - уровень глюкозы в крови, который помогает выявить сахарный диабет.
Также россияне часто проверяют щитовидную железу. Отмечается, что сбои в работе этого органа проявляются такими распространенными симптомами, как нарушения сна, колебания веса, утомляемость, нервозность. Закрывают топ популярных показателей здоровья уровни железа и витамина D в организме.
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