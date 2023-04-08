https://ria.ru/20230408/analizy-1863940276.html

Аналитики выяснили, какие исследования сдают россияне для проверки здоровья

Аналитики выяснили, какие исследования сдают россияне для проверки здоровья - РИА Новости, 08.04.2023

Аналитики выяснили, какие исследования сдают россияне для проверки здоровья

Россияне для проверки состояния своего здоровья чаще всего сдают общий анализ крови, реже - ПЦР-тест и анализ мочи, говорится в исследовании лаборатории... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:10

2023-04-08T11:10

2023-04-08T11:10

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россияне для проверки состояния своего здоровья чаще всего сдают общий анализ крови, реже - ПЦР-тест и анализ мочи, говорится в исследовании лаборатории "Гемотест", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Лаборатория "Гемотест" проанализировала более 42 миллионов исследований, которые прошли пациенты в России. Так, по данным компании, на первом и третьем месте по востребованности у пациентов - общий анализ крови и общий анализ мочи, которые назначают практически при любом обращении к врачу, а также в рамках профилактических осмотров. "Общий анализ крови позволяет выявить воспаление, инфекции, заподозрить анемию, аллергию и аутоиммунные заболевания. Общий анализ мочи, в свою очередь, помогает обнаружить инфекционные и воспалительные процессы в мочевыводящей системе и почках", - объясняет главный врач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин. На втором месте по спросу - диагностика COVID-19. "ПЦР-тесты на новую коронавирусную инфекцию по-прежнему актуальны, так как вирус продолжает мутировать и угрожать здоровью людей", - отметили в компании. Следующий востребованный показатель здоровья - уровень глюкозы в крови, который помогает выявить сахарный диабет. Также россияне часто проверяют щитовидную железу. Отмечается, что сбои в работе этого органа проявляются такими распространенными симптомами, как нарушения сна, колебания веса, утомляемость, нервозность. Закрывают топ популярных показателей здоровья уровни железа и витамина D в организме.

https://ria.ru/20230407/smertnost-1863740705.html

https://ria.ru/20230407/vitaminy-1863652166.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, здоровье - общество