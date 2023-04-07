https://ria.ru/20230407/uslugi-1863506354.html

КМСП: 15 регионов добавили новые услуги и меры поддержки на МСП.РФ

КМСП: 15 регионов добавили новые услуги и меры поддержки на МСП.РФ - РИА Новости, 07.04.2023

КМСП: 15 регионов добавили новые услуги и меры поддержки на МСП.РФ

Пятнадцать российских регионов расширили и обновили свои онлайн-услуги и меры поддержки для предпринимателей, доступные на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:00

2023-04-07T10:00

2023-04-07T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

россия

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пятнадцать российских регионов расширили и обновили свои онлайн-услуги и меры поддержки для предпринимателей, доступные на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает оператор платформы – Корпорация МСП (КМСП).В списке этих регионов: Амурская, Ивановская, Ленинградская, Новосибирская, Омская, Орловская, Ростовская и Ульяновская области, а также республики Бурятия и Татарстан, Удмуртская Республика, Краснодарский и Камчатский края, Москва и Санкт-Петербург."Мы совместно с субъектами РФ поступательно расширяем возможности получения региональных мер поддержки на Цифровой платформе МСП.РФ. Сегодня предпринимателям доступны консультационные, финансовые, образовательные и другие меры, среди наиболее востребованных — автоматизация бизнес-процессов компании, внедрение электронного документооборота, модернизация производства, содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В ряде регионов предприниматели теперь также могут воспользоваться помощью в продвижении своего предприятия и выпускаемых товаров. Через Цифровую платформу в режиме онлайн доступна подача заявки на такие услуги, как софинансирование сертификации экспортной продукции, формирование брендбука, создание рекламных материалов, разработка сайта, создание страниц в социальных сетях и их продвижение, оформление карточек для маркетплейсов, помощь в поиске дополнительных рынков сбыта, реклама продукции и услуг, бизнес-обучение, консультации.Всего на МСП.РФ сегодня представлено 426 оцифрованных региональных услуг для развития бизнеса. На них уже поступило более 22 тысяч онлайн-заявок от предпринимателей.В числе регионов-лидеров по оказанию поддержки через Цифровую платформу - Республика Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Омская области, Санкт-Петербург. Существенно повысили взаимодействие онлайн с бизнесом по оказанию региональных мер поддержки через МСП.РФ Ленинградская область, Хабаровский край, а также Челябинская и Иркутская области, отмечают в КМСП.Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Сервисы и услуги стали доступны пользователям на МСП.РФ в феврале 2022 года. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230406/msp-postavschiki-1863475816.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, россия, экономика