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Новгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами - РИА Новости, 07.04.2023
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16:44 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/soglasheniya-1863817270.html
Новгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами
Новгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами - РИА Новости, 07.04.2023
Новгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами
Новгородский государственный университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами, предусмотрена совместная исследовательская деятельность, изучение... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:44
2023-04-07T16:44
новгородская область
новгородский государственный университет
китай
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр – РИА Новости. Новгородский государственный университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами, предусмотрена совместная исследовательская деятельность, изучение китайского языка, развитие программ двойных дипломов бакалавриата, сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках рабочего визита в КНР делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным сейчас находится в городе Цзыбо. В состав новгородской делегации входят представители НовГУ им. Ярослава Мудрого – ректор Юрий Боровиков и проректор по внешним связям и международной деятельности Анастасия Новикова. Как уточняют в областном правительстве, НовГУ подписал соглашения с Шандуньским политехническим университетом и Хэнаньским университетом. "Первое соглашение предусматривает подготовку кадров (магистратура, аспирантура и постдокторантура) в сфере биомедицины, кибербезопасности, моделирования полимеров и автоматизации. Кроме того, университеты договорились о развитии программ "двойных дипломов" бакалавриата по модели "2+2". Соглашение с Хэнаньским университетом предусматривает проведение совместной исследовательской деятельности в области материаловедения, а также реализацию совместных программ по изучению китайского языка", - уточняет пресс-служба правительства региона. Кроме того, между новгородским университетом, администрацией Великого Новгорода и двумя китайскими университетами достигнуты соглашения о сотрудничестве для продвижения и развития приоритетного регионального проекта "Город-Университет" на международном уровне.
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новгородская область, новгородский государственный университет, китай
Новгородская область, Новгородский государственный университет, Китай

Новгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами

© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской областиНовгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами
Новгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области
Новгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр – РИА Новости. Новгородский государственный университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами, предусмотрена совместная исследовательская деятельность, изучение китайского языка, развитие программ двойных дипломов бакалавриата, сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках рабочего визита в КНР делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным сейчас находится в городе Цзыбо. В состав новгородской делегации входят представители НовГУ им. Ярослава Мудрого – ректор Юрий Боровиков и проректор по внешним связям и международной деятельности Анастасия Новикова. Как уточняют в областном правительстве, НовГУ подписал соглашения с Шандуньским политехническим университетом и Хэнаньским университетом.
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"Первое соглашение предусматривает подготовку кадров (магистратура, аспирантура и постдокторантура) в сфере биомедицины, кибербезопасности, моделирования полимеров и автоматизации. Кроме того, университеты договорились о развитии программ "двойных дипломов" бакалавриата по модели "2+2". Соглашение с Хэнаньским университетом предусматривает проведение совместной исследовательской деятельности в области материаловедения, а также реализацию совместных программ по изучению китайского языка", - уточняет пресс-служба правительства региона.
Кроме того, между новгородским университетом, администрацией Великого Новгорода и двумя китайскими университетами достигнуты соглашения о сотрудничестве для продвижения и развития приоритетного регионального проекта "Город-Университет" на международном уровне.
 
Новгородская областьНовгородский государственный университетКитай
 
 
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