https://ria.ru/20230407/soglasheniya-1863817270.html

Новгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами

Новгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами - РИА Новости, 07.04.2023

Новгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами

Новгородский государственный университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами, предусмотрена совместная исследовательская деятельность, изучение... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:44

2023-04-07T16:44

2023-04-07T16:44

новгородская область

новгородский государственный университет

китай

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр – РИА Новости. Новгородский государственный университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами, предусмотрена совместная исследовательская деятельность, изучение китайского языка, развитие программ двойных дипломов бакалавриата, сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках рабочего визита в КНР делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным сейчас находится в городе Цзыбо. В состав новгородской делегации входят представители НовГУ им. Ярослава Мудрого – ректор Юрий Боровиков и проректор по внешним связям и международной деятельности Анастасия Новикова. Как уточняют в областном правительстве, НовГУ подписал соглашения с Шандуньским политехническим университетом и Хэнаньским университетом. "Первое соглашение предусматривает подготовку кадров (магистратура, аспирантура и постдокторантура) в сфере биомедицины, кибербезопасности, моделирования полимеров и автоматизации. Кроме того, университеты договорились о развитии программ "двойных дипломов" бакалавриата по модели "2+2". Соглашение с Хэнаньским университетом предусматривает проведение совместной исследовательской деятельности в области материаловедения, а также реализацию совместных программ по изучению китайского языка", - уточняет пресс-служба правительства региона. Кроме того, между новгородским университетом, администрацией Великого Новгорода и двумя китайскими университетами достигнуты соглашения о сотрудничестве для продвижения и развития приоритетного регионального проекта "Город-Университет" на международном уровне.

https://ria.ru/20230407/turpotok-1863783952.html

новгородская область

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, новгородский государственный университет, китай