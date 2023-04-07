https://ria.ru/20230407/soglasheniya-1863817270.html
Новгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами
Новгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами - РИА Новости, 07.04.2023
Новгородский университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами
Новгородский государственный университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами, предусмотрена совместная исследовательская деятельность, изучение... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:44
2023-04-07T16:44
2023-04-07T16:44
новгородская область
новгородский государственный университет
китай
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр – РИА Новости. Новгородский государственный университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами, предусмотрена совместная исследовательская деятельность, изучение китайского языка, развитие программ двойных дипломов бакалавриата, сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках рабочего визита в КНР делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным сейчас находится в городе Цзыбо. В состав новгородской делегации входят представители НовГУ им. Ярослава Мудрого – ректор Юрий Боровиков и проректор по внешним связям и международной деятельности Анастасия Новикова. Как уточняют в областном правительстве, НовГУ подписал соглашения с Шандуньским политехническим университетом и Хэнаньским университетом. "Первое соглашение предусматривает подготовку кадров (магистратура, аспирантура и постдокторантура) в сфере биомедицины, кибербезопасности, моделирования полимеров и автоматизации. Кроме того, университеты договорились о развитии программ "двойных дипломов" бакалавриата по модели "2+2". Соглашение с Хэнаньским университетом предусматривает проведение совместной исследовательской деятельности в области материаловедения, а также реализацию совместных программ по изучению китайского языка", - уточняет пресс-служба правительства региона. Кроме того, между новгородским университетом, администрацией Великого Новгорода и двумя китайскими университетами достигнуты соглашения о сотрудничестве для продвижения и развития приоритетного регионального проекта "Город-Университет" на международном уровне.
https://ria.ru/20230407/turpotok-1863783952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, новгородский государственный университет, китай
Новгородская область, Новгородский государственный университет, Китай
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр – РИА Новости. Новгородский государственный университет подписал соглашения с двумя китайскими вузами, предусмотрена совместная исследовательская деятельность, изучение китайского языка, развитие программ двойных дипломов бакалавриата, сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках рабочего визита в КНР
делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным сейчас находится в городе Цзыбо. В состав новгородской делегации входят представители НовГУ им. Ярослава Мудрого – ректор Юрий Боровиков и проректор по внешним связям и международной деятельности Анастасия Новикова. Как уточняют в областном правительстве, НовГУ подписал соглашения с Шандуньским политехническим университетом и Хэнаньским университетом.
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"Первое соглашение предусматривает подготовку кадров (магистратура, аспирантура и постдокторантура) в сфере биомедицины, кибербезопасности, моделирования полимеров и автоматизации. Кроме того, университеты договорились о развитии программ "двойных дипломов" бакалавриата по модели "2+2". Соглашение с Хэнаньским университетом предусматривает проведение совместной исследовательской деятельности в области материаловедения, а также реализацию совместных программ по изучению китайского языка", - уточняет пресс-служба правительства региона.
Кроме того, между новгородским университетом, администрацией Великого Новгорода
и двумя китайскими университетами достигнуты соглашения о сотрудничестве для продвижения и развития приоритетного регионального проекта "Город-Университет" на международном уровне.