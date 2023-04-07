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Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование - РИА Новости, 07.04.2023
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Война в Сирии
 
12:28 07.04.2023 (обновлено: 12:44 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/siriya-1863718540.html
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование - РИА Новости, 07.04.2023
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:28
2023-04-07T12:44
война в сирии
сирия
россия
турция
сергей лавров
мевлют чавушоглу
политика
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии. "Мы оценили ситуацию в Сирии. Мы благодарим господина Лаврова и МИД РФ за подготовку и проведение встречи замминистров иностранных дел РФ, Турции, Ирана и Сирии в Москве 4 апреля", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции после переговоров с Лавровым. По его словам, Анкара надеется, что процесс сирийского урегулирования будет продолжен в той же прозрачной и открытой форме, что и ранее. Заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции в ходе четырехсторонней встречи договорились о продолжении контактов, заявили во вторник в МИД России.
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сирия, россия, турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу, политика
Война в Сирии, Сирия, Россия, Турция, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Политика
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование

Главы МИД России и Турции Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии.
"Мы оценили ситуацию в Сирии. Мы благодарим господина Лаврова и МИД РФ за подготовку и проведение встречи замминистров иностранных дел РФ, Турции, Ирана и Сирии в Москве 4 апреля", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции после переговоров с Лавровым.
По его словам, Анкара надеется, что процесс сирийского урегулирования будет продолжен в той же прозрачной и открытой форме, что и ранее.
Заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции в ходе четырехсторонней встречи договорились о продолжении контактов, заявили во вторник в МИД России.
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Война в СирииСирияРоссияТурцияСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуПолитика
 
 
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