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Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование

Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование - РИА Новости, 07.04.2023

Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:28

2023-04-07T12:28

2023-04-07T12:44

война в сирии

сирия

россия

турция

сергей лавров

мевлют чавушоглу

политика

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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии. "Мы оценили ситуацию в Сирии. Мы благодарим господина Лаврова и МИД РФ за подготовку и проведение встречи замминистров иностранных дел РФ, Турции, Ирана и Сирии в Москве 4 апреля", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции после переговоров с Лавровым. По его словам, Анкара надеется, что процесс сирийского урегулирования будет продолжен в той же прозрачной и открытой форме, что и ранее. Заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции в ходе четырехсторонней встречи договорились о продолжении контактов, заявили во вторник в МИД России.

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сирия

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сирия, россия, турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу, политика