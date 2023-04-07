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Турция призвала провести независимое расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.04.2023
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12:59 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/sevpotoki-1863730991.html
Турция призвала провести независимое расследование ЧП на "Северных потоках"
Турция призвала провести независимое расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.04.2023
Турция призвала провести независимое расследование ЧП на "Северных потоках"
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара считает необходимым провести прозрачное расследование нападений на "Северных потоках", оно должно... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:59
2023-04-07T12:59
в мире
германия
турция
северный поток
северный поток — 2
природный газ
россия
газпром
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара считает необходимым провести прозрачное расследование нападений на "Северных потоках", оно должно проводиться независимыми экспертами. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках ", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя " Северных потоков " стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений. Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на " Северных потоках ". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ. Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках ". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
https://ria.ru/20230407/sevpotoki-1863720098.html
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в мире, германия, турция, северный поток, северный поток — 2, природный газ, россия, газпром, балтийское море
В мире, Германия, Турция, Северный поток, Северный поток — 2, Природный газ, Россия, Газпром, Балтийское море
Турция призвала провести независимое расследование ЧП на "Северных потоках"

Чавушоглу: Турция призывает провести прозрачное расследование ЧП на "Северных потоках"

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара считает необходимым провести прозрачное расследование нападений на "Северных потоках", оно должно проводиться независимыми экспертами.
«
"Это серьезное нападение, ухудшившее уже начавшийся энергетический кризис. Необходимо провести расследование, кто напал и почему. Расследование должны проводить независимые эксперты, необходимо открытое и прозрачное расследование - это позиция Турции", - заявил министр на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках ", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя " Северных потоков " стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
СМИ: на связываемой с ЧП на "Северных потоках" яхте нашли следы взрывчатки
Вчера, 12:32
Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на " Северных потоках ". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ.
Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках ". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
СМИ: обвинение Киева в ЧП на "Северных потоках" может лишить Украину помощи
Вчера, 12:58
 
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