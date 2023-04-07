https://ria.ru/20230407/saakashvili-1863707509.html
Саакашвили заявил, что умирает
Саакашвили заявил, что умирает - РИА Новости, 07.04.2023
Саакашвили заявил, что умирает
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сейчас умирает в заключении. Политик написал материал для издания Politico, который передал через... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:06
2023-04-07T12:06
2023-04-07T13:23
грузия
в мире
михаил саакашвили
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сейчас умирает в заключении. Политик написал материал для издания Politico, который передал через адвоката.По словам политика, теперь он страдает "от более 20 серьезных заболеваний", которые получил в тюрьме.Политик утверждает, что его вероятная смерть вызовет в Грузии "политический хаос", а в России якобы будет рассматриваться как победа, и возложил на Москву ответственность за свое состояние здоровья. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме и будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230328/saakashvili-1861271259.html
https://ria.ru/20230324/saakashvili-1860382564.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грузия, в мире, михаил саакашвили
Грузия, В мире, Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что умирает
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сейчас умирает в заключении
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил
, что сейчас умирает в заключении. Политик написал материал для издания Politico, который передал через адвоката.
«
"Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года, спустя восемь лет в изгнании, чтобы поддержать свободные и честные парламентские выборы, я был здоровым энергичным 54-летним мужчиной. Я затем был немедленно задержан грузинскими властями и помещен под стражу. С тех пор <...> в заключении мое здоровье стремительно ухудшилось. Сейчас я умираю", — сказал он.
По словам политика, теперь он страдает "от более 20 серьезных заболеваний", которые получил в тюрьме.
Политик утверждает, что его вероятная смерть вызовет в Грузии "политический хаос", а в России якобы будет рассматриваться как победа, и возложил на Москву ответственность за свое состояние здоровья.
Мать Саакашвили сообщила, что ее сын продолжает терять вес
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.
Кроме того, он фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме и будет отбывать весь положенный срок.
Саакашвили обвинил "российских агентов" в его отравлении