https://ria.ru/20230407/saakashvili-1863707509.html

Саакашвили заявил, что умирает

Саакашвили заявил, что умирает - РИА Новости, 07.04.2023

Саакашвили заявил, что умирает

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сейчас умирает в заключении. Политик написал материал для издания Politico, который передал через... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:06

2023-04-07T12:06

2023-04-07T13:23

грузия

в мире

михаил саакашвили

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сейчас умирает в заключении. Политик написал материал для издания Politico, который передал через адвоката.По словам политика, теперь он страдает "от более 20 серьезных заболеваний", которые получил в тюрьме.Политик утверждает, что его вероятная смерть вызовет в Грузии "политический хаос", а в России якобы будет рассматриваться как победа, и возложил на Москву ответственность за свое состояние здоровья. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме и будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230328/saakashvili-1861271259.html

https://ria.ru/20230324/saakashvili-1860382564.html

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Владимир Лаврентьев

грузия, в мире, михаил саакашвили