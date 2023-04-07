Рейтинг@Mail.ru
Саакашвили заявил, что умирает - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 07.04.2023 (обновлено: 13:23 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/saakashvili-1863707509.html
Саакашвили заявил, что умирает
Саакашвили заявил, что умирает - РИА Новости, 07.04.2023
Саакашвили заявил, что умирает
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сейчас умирает в заключении. Политик написал материал для издания Politico, который передал через... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:06
2023-04-07T13:23
грузия
в мире
михаил саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/86/1555798625_0:30:2613:1500_1920x0_80_0_0_5461f8aa8feb755c36340f165ddc74da.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сейчас умирает в заключении. Политик написал материал для издания Politico, который передал через адвоката.По словам политика, теперь он страдает "от более 20 серьезных заболеваний", которые получил в тюрьме.Политик утверждает, что его вероятная смерть вызовет в Грузии "политический хаос", а в России якобы будет рассматриваться как победа, и возложил на Москву ответственность за свое состояние здоровья. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме и будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230328/saakashvili-1861271259.html
https://ria.ru/20230324/saakashvili-1860382564.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/86/1555798625_0:0:2613:1961_1920x0_80_0_0_852e4f33168cf1c49381fce67d514d5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, в мире, михаил саакашвили
Грузия, В мире, Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что умирает

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сейчас умирает в заключении

© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сейчас умирает в заключении. Политик написал материал для издания Politico, который передал через адвоката.
«

"Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года, спустя восемь лет в изгнании, чтобы поддержать свободные и честные парламентские выборы, я был здоровым энергичным 54-летним мужчиной. Я затем был немедленно задержан грузинскими властями и помещен под стражу. С тех пор <...> в заключении мое здоровье стремительно ухудшилось. Сейчас я умираю", — сказал он.

По словам политика, теперь он страдает "от более 20 серьезных заболеваний", которые получил в тюрьме.
Политик утверждает, что его вероятная смерть вызовет в Грузии "политический хаос", а в России якобы будет рассматриваться как победа, и возложил на Москву ответственность за свое состояние здоровья.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Мать Саакашвили сообщила, что ее сын продолжает терять вес
28 марта, 15:21
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.
Кроме того, он фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме и будет отбывать весь положенный срок.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Саакашвили обвинил "российских агентов" в его отравлении
24 марта, 14:13
 
ГрузияВ миреМихаил Саакашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала