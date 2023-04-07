https://ria.ru/20230407/prigozhin-1863859939.html

Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера

Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера - РИА Новости, 07.04.2023

Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера

Директор продюсерского центра и первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин рассказал РИА Новости о здоровье продюсера. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:49

2023-04-07T18:49

2023-04-07T18:49

шоубиз

иосиф пригожин

здоровье

знаменитости

шоу-бизнес

лера кудрявцева

новости культуры

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Директор продюсерского центра и первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин рассказал РИА Новости о здоровье продюсера. Накануне вечером Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку телешоу "Звезды сошлись". Его соведущая Лера Кудрявцева сообщила, что утром продюсер жаловался на плохое самочувствие и "онемение в лице".По данным СМИ, Пригожину диагностировали микроинсульт. После оказания медицинской помощи он продолжил съемки и отказался от госпитализации. Продюсер не в первый раз столкнулся с проблемами со здоровьем. В прошлом году он пожаловался, что ему удалили мочевой пузырь после бессолевой диеты. По словам Пригожина, теперь он вынужден тщательно следить за питанием.

https://ria.ru/20221018/marshal-1824926750.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иосиф пригожин, здоровье, знаменитости, шоу-бизнес, лера кудрявцева, новости культуры