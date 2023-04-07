https://ria.ru/20230407/prigozhin-1863859939.html
Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера
Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера - РИА Новости, 07.04.2023
Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера
Директор продюсерского центра и первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин рассказал РИА Новости о здоровье продюсера. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:49
2023-04-07T18:49
2023-04-07T18:49
шоубиз
иосиф пригожин
здоровье
знаменитости
шоу-бизнес
лера кудрявцева
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742409895_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_c5257a4003711a6fe1f0f991909bf3c9.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Директор продюсерского центра и первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин рассказал РИА Новости о здоровье продюсера. Накануне вечером Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку телешоу "Звезды сошлись". Его соведущая Лера Кудрявцева сообщила, что утром продюсер жаловался на плохое самочувствие и "онемение в лице".По данным СМИ, Пригожину диагностировали микроинсульт. После оказания медицинской помощи он продолжил съемки и отказался от госпитализации. Продюсер не в первый раз столкнулся с проблемами со здоровьем. В прошлом году он пожаловался, что ему удалили мочевой пузырь после бессолевой диеты. По словам Пригожина, теперь он вынужден тщательно следить за питанием.
https://ria.ru/20221018/marshal-1824926750.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742409895_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_f0a2197f96d3960830e22c2e826ca508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иосиф пригожин, здоровье, знаменитости, шоу-бизнес, лера кудрявцева, новости культуры
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Здоровье, Знаменитости, Шоу-бизнес, Лера Кудрявцева, Новости культуры
Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера
Ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин рассказал о состоянии здоровья продюсера