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Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера - РИА Новости, 07.04.2023
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Шоубиз
 
18:49 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/prigozhin-1863859939.html
Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера
Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера - РИА Новости, 07.04.2023
Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера
Директор продюсерского центра и первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин рассказал РИА Новости о здоровье продюсера. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:49
2023-04-07T18:49
шоубиз
иосиф пригожин
здоровье
знаменитости
шоу-бизнес
лера кудрявцева
новости культуры
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Директор продюсерского центра и первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин рассказал РИА Новости о здоровье продюсера. Накануне вечером Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку телешоу "Звезды сошлись". Его соведущая Лера Кудрявцева сообщила, что утром продюсер жаловался на плохое самочувствие и "онемение в лице".По данным СМИ, Пригожину диагностировали микроинсульт. После оказания медицинской помощи он продолжил съемки и отказался от госпитализации. Продюсер не в первый раз столкнулся с проблемами со здоровьем. В прошлом году он пожаловался, что ему удалили мочевой пузырь после бессолевой диеты. По словам Пригожина, теперь он вынужден тщательно следить за питанием.
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иосиф пригожин, здоровье, знаменитости, шоу-бизнес, лера кудрявцева, новости культуры
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Здоровье, Знаменитости, Шоу-бизнес, Лера Кудрявцева, Новости культуры
Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера

Ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин рассказал о состоянии здоровья продюсера

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Директор продюсерского центра и первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин рассказал РИА Новости о здоровье продюсера.
«
"Насколько я знаю, ему плохо стало, давление поднялось. Приехали врачи, проделали процедуры – и все хорошо", – поделился Калинкин.
Накануне вечером Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку телешоу "Звезды сошлись". Его соведущая Лера Кудрявцева сообщила, что утром продюсер жаловался на плохое самочувствие и "онемение в лице".
По данным СМИ, Пригожину диагностировали микроинсульт. После оказания медицинской помощи он продолжил съемки и отказался от госпитализации.
Продюсер не в первый раз столкнулся с проблемами со здоровьем. В прошлом году он пожаловался, что ему удалили мочевой пузырь после бессолевой диеты. По словам Пригожина, теперь он вынужден тщательно следить за питанием.
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ШоубизИосиф ПригожинЗдоровьеЗнаменитостиШоу-бизнесЛера КудрявцеваНовости культуры
 
 
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