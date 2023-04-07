https://ria.ru/20230407/pensii-1863871907.html

В ГД внесли проект, уточняющий порядок выплаты пенсии при потере кормильца

В ГД внесли проект, уточняющий порядок выплаты пенсии при потере кормильца - РИА Новости, 07.04.2023

В ГД внесли проект, уточняющий порядок выплаты пенсии при потере кормильца

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает продлить право на пенсию по потере кормильца для выпускников школ до 1 сентября года, в... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T19:19

2023-04-07T19:19

2023-04-07T19:29

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает продлить право на пенсию по потере кормильца для выпускников школ до 1 сентября года, в котором завершено обучение, документ размещен в думской электронной базе. Как отмечается в тексте пояснительной записки, сейчас детям, братьям, сестрам и внукам погибшего кормильца, достигшим на дату окончания обучения 18-летнего возраста, выплата пенсии прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания обучения. "Законопроектом предусматривается отнести к нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) кормильца из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц, имеющим право на получение пенсии по случаю потери кормильца…, его детей, братьев, сестер и внуков, достигших возраста 18 лет и завершивших обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего, общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение", — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие законопроекта не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета.

https://ria.ru/20230407/pensiya-1863795046.html

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общество, россия, госдума рф