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СМИ: обвинение Киева в ЧП на "Северных потоках" может лишить Украину помощи - РИА Новости, 07.04.2023
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12:58 07.04.2023 (обновлено: 13:18 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863729963.html
СМИ: обвинение Киева в ЧП на "Северных потоках" может лишить Украину помощи
СМИ: обвинение Киева в ЧП на "Северных потоках" может лишить Украину помощи - РИА Новости, 07.04.2023
СМИ: обвинение Киева в ЧП на "Северных потоках" может лишить Украину помощи
Обвинение Киева в теракте на "Северных потоках" может повлиять на европейскую помощь Украине, пишет американская газета New York Times. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:58
2023-04-07T13:18
авария на "северных потоках"
в мире
сша
украина
северный поток
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Обвинение Киева в теракте на "Северных потоках" может повлиять на европейскую помощь Украине, пишет американская газета New York Times.Отмечается, что, если Запад захочет обвинить в атаке Россию, то ему нужно будет признать способность Москвы провести "успешную диверсию против критической инфраструктуры на заднем дворе Западной Европы", тем самым провоцируя требования отреагировать на эти действия. Но упоминание в этом контексте какой-либо западной страны или оперативников может вызвать глубокое внутреннее недоверие между союзниками, так как "Запад изо всех сил пытается сохранить единый фронт", пишет издание.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.Затем 7 марта американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
https://ria.ru/20230407/sevpotoki-1863720098.html
https://ria.ru/20230403/ataka-1862772651.html
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авария на "северных потоках", в мире, сша, украина, северный поток
Авария на "Северных потоках", В мире, США, Украина, Северный поток
СМИ: обвинение Киева в ЧП на "Северных потоках" может лишить Украину помощи

NYT: обвинение Киева в теракте на "Северных потоках" может вызвать споры о помощи Украине

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Обвинение Киева в теракте на "Северных потоках" может повлиять на европейскую помощь Украине, пишет американская газета New York Times.
«
"Обвинение украинских оперативников может вызвать внутренние споры в Европе по поводу поддержки их восточного соседа", — указало издание.
Отмечается, что, если Запад захочет обвинить в атаке Россию, то ему нужно будет признать способность Москвы провести "успешную диверсию против критической инфраструктуры на заднем дворе Западной Европы", тем самым провоцируя требования отреагировать на эти действия.
Но упоминание в этом контексте какой-либо западной страны или оперативников может вызвать глубокое внутреннее недоверие между союзниками, так как "Запад изо всех сил пытается сохранить единый фронт", пишет издание.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
СМИ: на связываемой с ЧП на "Северных потоках" яхте нашли следы взрывчатки
Вчера, 12:32
Затем 7 марта американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Запад не хочет знать виновных в атаке на "Северные потоки", пишут СМИ
3 апреля, 22:01
 
Авария на "Северных потоках"В миреСШАУкраинаСеверный поток
 
 
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