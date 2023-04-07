https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863729963.html

СМИ: обвинение Киева в ЧП на "Северных потоках" может лишить Украину помощи

СМИ: обвинение Киева в ЧП на "Северных потоках" может лишить Украину помощи - РИА Новости, 07.04.2023

СМИ: обвинение Киева в ЧП на "Северных потоках" может лишить Украину помощи

Обвинение Киева в теракте на "Северных потоках" может повлиять на европейскую помощь Украине, пишет американская газета New York Times. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:58

2023-04-07T12:58

2023-04-07T13:18

авария на "северных потоках"

в мире

сша

украина

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827253353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bf491898618ff29844ddb1637ff84b2.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Обвинение Киева в теракте на "Северных потоках" может повлиять на европейскую помощь Украине, пишет американская газета New York Times.Отмечается, что, если Запад захочет обвинить в атаке Россию, то ему нужно будет признать способность Москвы провести "успешную диверсию против критической инфраструктуры на заднем дворе Западной Европы", тем самым провоцируя требования отреагировать на эти действия. Но упоминание в этом контексте какой-либо западной страны или оперативников может вызвать глубокое внутреннее недоверие между союзниками, так как "Запад изо всех сил пытается сохранить единый фронт", пишет издание.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.Затем 7 марта американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.

https://ria.ru/20230407/sevpotoki-1863720098.html

https://ria.ru/20230403/ataka-1862772651.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авария на "северных потоках", в мире, сша, украина, северный поток