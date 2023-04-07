https://ria.ru/20230407/msp-eksportery-1863782691.html
Глава РЭЦ: количество МСП-экспортеров в России в 2022 году выросло на 15%
Глава РЭЦ: количество МСП-экспортеров в России в 2022 году выросло на 15% - РИА Новости, 07.04.2023
Глава РЭЦ: количество МСП-экспортеров в России в 2022 году выросло на 15%
Количество экспортеров МСП в 2022 году выросло на 15%, с 53 тысяч до 61 тысячи компаний, рассказала на 3-м Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:19
2023-04-07T15:19
2023-04-07T15:19
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество экспортеров МСП в 2022 году выросло на 15%, с 53 тысяч до 61 тысячи компаний, рассказала на 3-м Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" генеральный директор Российского экспортного центра (входитв ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.По ее словам, для экспортеров очень важны три элемента: эффективно работающая инфраструктура, инструменты, которые помогают не теоретически, а практически, и ресурсы.В своем выступлении она отметила необходимость интеграции мер поддержки, предоставляемых на федеральном и региональном уровне, для возможности бесшовного обращения к ним экспортеров из одной точки. Для реализации этого РЭЦ продолжает развивать цифровую платформу "Мой экспорт", призванную обеспечить единый цифровой доступ ко все услугам и сервисам в сфере ВЭД в несколько кликов.
https://ria.ru/20230405/rets-1863299525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество экспортеров МСП в 2022 году выросло на 15%, с 53 тысяч до 61 тысячи компаний, рассказала на 3-м Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" генеральный директор Российского экспортного центра (входитв ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
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"Из 6 миллионов МСП экспортом в 2022 году занималась 61 тысяча компаний. В 2021-м таких предприятий было 53 тысячи. То есть малый и средний бизнес стал активнее выходить на внешние рынки. Это связано с тем, что небольшие компании гораздо быстрее могут перестроить свой бизнес и использовать новые возможности, которые у них появились", - сказала Никишина.
По ее словам, для экспортеров очень важны три элемента: эффективно работающая инфраструктура, инструменты, которые помогают не теоретически, а практически, и ресурсы.
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"Второй и третий элементы, инструменты и ресурсы - это то, что реализуется в рамках национальных проектов. И мы голосуем за то, чтобы эта целостность и клиентоцентричность ресурсов и мероприятий, которые уже хорошо зарекомендовали себя среди экспортеров и малого, и крупного бизнеса, сохранилась и и дополнилась новыми инструментами", - подчеркнула глава РЭЦ.
В своем выступлении она отметила необходимость интеграции мер поддержки, предоставляемых на федеральном и региональном уровне, для возможности бесшовного обращения к ним экспортеров из одной точки. Для реализации этого РЭЦ продолжает развивать цифровую платформу "Мой экспорт", призванную обеспечить единый цифровой доступ ко все услугам и сервисам в сфере ВЭД в несколько кликов.
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