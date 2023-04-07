https://ria.ru/20230407/msp-eksportery-1863782691.html

Глава РЭЦ: количество МСП-экспортеров в России в 2022 году выросло на 15%

Глава РЭЦ: количество МСП-экспортеров в России в 2022 году выросло на 15% - РИА Новости, 07.04.2023

Глава РЭЦ: количество МСП-экспортеров в России в 2022 году выросло на 15%

Количество экспортеров МСП в 2022 году выросло на 15%, с 53 тысяч до 61 тысячи компаний, рассказала на 3-м Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:19

2023-04-07T15:19

2023-04-07T15:19

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество экспортеров МСП в 2022 году выросло на 15%, с 53 тысяч до 61 тысячи компаний, рассказала на 3-м Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" генеральный директор Российского экспортного центра (входитв ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.По ее словам, для экспортеров очень важны три элемента: эффективно работающая инфраструктура, инструменты, которые помогают не теоретически, а практически, и ресурсы.В своем выступлении она отметила необходимость интеграции мер поддержки, предоставляемых на федеральном и региональном уровне, для возможности бесшовного обращения к ним экспортеров из одной точки. Для реализации этого РЭЦ продолжает развивать цифровую платформу "Мой экспорт", призванную обеспечить единый цифровой доступ ко все услугам и сервисам в сфере ВЭД в несколько кликов.

https://ria.ru/20230405/rets-1863299525.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)