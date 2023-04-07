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Во Франции подняли на смех Макрона, сидящего на встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 07.04.2023
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21:39 07.04.2023 (обновлено: 22:03 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/makron-1863887519.html
Во Франции подняли на смех Макрона, сидящего на встрече с Си Цзиньпином
Во Франции подняли на смех Макрона, сидящего на встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 07.04.2023
Во Франции подняли на смех Макрона, сидящего на встрече с Си Цзиньпином
Президент Франции Эммануэль Макрон не смог комфортно расположиться за столом во время трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T21:39
2023-04-07T22:03
эммануэль макрон
франция
китай
украина
в мире
си цзиньпин
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не смог комфортно расположиться за столом во время трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино."Макрон и фон дер Ляйен сидели на офисных стульях с колесиками, слишком низких и неудобных — им некуда было девать ноги", — написал он.Он также опубликовал фотографии французского президента с разных ракурсов. По мнению Асселино, позу Макрона во время сидения за столом точно описывает словосочетание "китайская пытка".Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков. В пятницу французские СМИ написали, что поездка не принесла желаемых результатов: Макрону не удалось изменить позицию Пекина по отношению к России и конфликту на Украине, но встреча позволила Си Цзиньпину поддержать образ незаменимого игрока в международных вопросах.
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эммануэль макрон, франция, китай, украина, в мире, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен
Эммануэль Макрон, Франция, Китай, Украина, В мире, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен
Во Франции подняли на смех Макрона, сидящего на встрече с Си Цзиньпином

Французского политика Асселино рассмешило фото Макрона на встрече с Си Цзиньпином

© AP Photo / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не смог комфортно расположиться за столом во время трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.
"Макрон и фон дер Ляйен сидели на офисных стульях с колесиками, слишком низких и неудобных — им некуда было девать ноги", — написал он.
Пост французского политика Франсуа Асселино про стул Эммануэля Макрона на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином
Пост французского политика Франсуа Асселино про стул Эммануэля Макрона на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином
Пост французского политика Франсуа Асселино про стул Эммануэля Макрона на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином
Он также опубликовал фотографии французского президента с разных ракурсов. По мнению Асселино, позу Макрона во время сидения за столом точно описывает словосочетание "китайская пытка".
Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков. В пятницу французские СМИ написали, что поездка не принесла желаемых результатов: Макрону не удалось изменить позицию Пекина по отношению к России и конфликту на Украине, но встреча позволила Си Цзиньпину поддержать образ незаменимого игрока в международных вопросах.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
"Жуткое унижение": Макрон опозорился на фотографировании с Си Цзиньпином
Вчера, 15:33
 
Эммануэль МакронФранцияКитайУкраинаВ миреСи ЦзиньпинУрсула фон дер Ляйен
 
 
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