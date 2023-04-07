https://ria.ru/20230407/makron-1863887519.html

Во Франции подняли на смех Макрона, сидящего на встрече с Си Цзиньпином

Во Франции подняли на смех Макрона, сидящего на встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 07.04.2023

Во Франции подняли на смех Макрона, сидящего на встрече с Си Цзиньпином

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог комфортно расположиться за столом во время трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T21:39

2023-04-07T21:39

2023-04-07T22:03

эммануэль макрон

франция

китай

украина

в мире

си цзиньпин

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не смог комфортно расположиться за столом во время трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино."Макрон и фон дер Ляйен сидели на офисных стульях с колесиками, слишком низких и неудобных — им некуда было девать ноги", — написал он.Он также опубликовал фотографии французского президента с разных ракурсов. По мнению Асселино, позу Макрона во время сидения за столом точно описывает словосочетание "китайская пытка".Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков. В пятницу французские СМИ написали, что поездка не принесла желаемых результатов: Макрону не удалось изменить позицию Пекина по отношению к России и конфликту на Украине, но встреча позволила Си Цзиньпину поддержать образ незаменимого игрока в международных вопросах.

https://ria.ru/20230407/makron-1863787714.html

франция

китай

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

эммануэль макрон, франция, китай, украина, в мире, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен