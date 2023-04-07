Во Франции подняли на смех Макрона, сидящего на встрече с Си Цзиньпином
Французского политика Асселино рассмешило фото Макрона на встрече с Си Цзиньпином
© AP Photo / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине
© AP Photo / Ludovic Marin
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не смог комфортно расположиться за столом во время трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.
"Макрон и фон дер Ляйен сидели на офисных стульях с колесиками, слишком низких и неудобных — им некуда было девать ноги", — написал он.
Пост французского политика Франсуа Асселино про стул Эммануэля Макрона на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином
Пост французского политика Франсуа Асселино про стул Эммануэля Макрона на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином
Он также опубликовал фотографии французского президента с разных ракурсов. По мнению Асселино, позу Макрона во время сидения за столом точно описывает словосочетание "китайская пытка".
Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков. В пятницу французские СМИ написали, что поездка не принесла желаемых результатов: Макрону не удалось изменить позицию Пекина по отношению к России и конфликту на Украине, но встреча позволила Си Цзиньпину поддержать образ незаменимого игрока в международных вопросах.