https://ria.ru/20230407/gaza-1863638449.html

Израиль вновь атаковал сектор Газа

Израиль вновь атаковал сектор Газа - РИА Новости, 07.04.2023

Израиль вновь атаковал сектор Газа

Израильские военные возобновили удары по сектору Газа, говорится в заявлении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T05:00

2023-04-07T05:00

2023-04-07T05:45

в мире

израиль

ливан

иерусалим

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА/ГАЗА, 7 апр - РИА Новости. Израильские военные возобновили удары по сектору Газа, говорится в заявлении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Сообщение о возобновлении ударов по сектору Газа последовало после заявления армии, что израильские военные наносят удары и по южной части Ливана."Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по дополнительным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа, включая шахту подземного комплекса для производства оружия, три дополнительных объекта по производству оружия и туннель террористов", - заявили военные.При этом ранее - в ночь на пятницу - армия Израиля уже нанесла удары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа - по двум туннелям и двум объектам по производству оружия. Движение же возложило на Израиль ответственность за эскалацию и призвало палестинский народ объединиться "в борьбе с оккупантами". Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме на фоне продолжения столкновений палестинцев с израильской полицией на Храмовой горе.Подконтрольное движению ХАМАС агентство Alray, в свою очередь, сообщило, что в результате израильского удара по военному объекту на востоке города Газа "значительный ущерб" получили жилые дома и больница рядом, не уточняя масштабы повреждений и не приводя подробности.В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля, 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому.

https://ria.ru/20230407/fatkh-1863635453.html

https://ria.ru/20230407/beyrut-1863639681.html

https://ria.ru/20230406/israel-1863619116.html

израиль

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иерусалим

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в мире, израиль, ливан, иерусалим, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля