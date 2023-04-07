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Израиль вновь атаковал сектор Газа - РИА Новости, 07.04.2023
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05:00 07.04.2023 (обновлено: 05:45 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/gaza-1863638449.html
Израиль вновь атаковал сектор Газа
Израиль вновь атаковал сектор Газа - РИА Новости, 07.04.2023
Израиль вновь атаковал сектор Газа
Израильские военные возобновили удары по сектору Газа, говорится в заявлении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T05:00
2023-04-07T05:45
в мире
израиль
ливан
иерусалим
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА/ГАЗА, 7 апр - РИА Новости. Израильские военные возобновили удары по сектору Газа, говорится в заявлении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Сообщение о возобновлении ударов по сектору Газа последовало после заявления армии, что израильские военные наносят удары и по южной части Ливана."Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по дополнительным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа, включая шахту подземного комплекса для производства оружия, три дополнительных объекта по производству оружия и туннель террористов", - заявили военные.При этом ранее - в ночь на пятницу - армия Израиля уже нанесла удары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа - по двум туннелям и двум объектам по производству оружия. Движение же возложило на Израиль ответственность за эскалацию и призвало палестинский народ объединиться "в борьбе с оккупантами". Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме на фоне продолжения столкновений палестинцев с израильской полицией на Храмовой горе.Подконтрольное движению ХАМАС агентство Alray, в свою очередь, сообщило, что в результате израильского удара по военному объекту на востоке города Газа "значительный ущерб" получили жилые дома и больница рядом, не уточняя масштабы повреждений и не приводя подробности.В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля, 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому.
https://ria.ru/20230407/fatkh-1863635453.html
https://ria.ru/20230407/beyrut-1863639681.html
https://ria.ru/20230406/israel-1863619116.html
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в мире, израиль, ливан, иерусалим, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Ливан, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля
Израиль вновь атаковал сектор Газа

Армия Израиля сообщила о возобновлении ударов по сектору Газа

© AP Photo / Khalil HamraРакетный удар Израиля по территории сектора Газа
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА/ГАЗА, 7 апр - РИА Новости. Израильские военные возобновили удары по сектору Газа, говорится в заявлении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Сообщение о возобновлении ударов по сектору Газа последовало после заявления армии, что израильские военные наносят удары и по южной части Ливана.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Удары Израиля не сломят волю палестинского народа, заявила ФАТХ
Вчера, 03:28
"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по дополнительным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа, включая шахту подземного комплекса для производства оружия, три дополнительных объекта по производству оружия и туннель террористов", - заявили военные.
При этом ранее - в ночь на пятницу - армия Израиля уже нанесла удары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа - по двум туннелям и двум объектам по производству оружия. Движение же возложило на Израиль ответственность за эскалацию и призвало палестинский народ объединиться "в борьбе с оккупантами". Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме на фоне продолжения столкновений палестинцев с израильской полицией на Храмовой горе.
Подконтрольное движению ХАМАС агентство Alray, в свою очередь, сообщило, что в результате израильского удара по военному объекту на востоке города Газа "значительный ущерб" получили жилые дома и больница рядом, не уточняя масштабы повреждений и не приводя подробности.
Ливан - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Удары Израиля не повлияли на работу аэропорта Бейрута
Вчера, 05:38
В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля, 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому.
Офицер израильской полиции в районе падения перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана, в Шломи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Враги Израиля заплатят цену за каждый акт агрессии, заявил Нетаньяху
6 апреля, 22:31
 
В миреИзраильЛиванИерусалимБиньямин НетаньяхуХамасАрмия обороны Израиля
 
 
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