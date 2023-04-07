Египетская делегация готовится отправиться в Израиль, сообщили СМИ
Al-Arabiya: Египет достиг договоренностей о деэскалации между израильтянами и палестинцами
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол"
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол". Архивное фото
КАИР, 7 апр - РИА Новости. Египет достиг договоренностей о деэскалации между Израилем и палестинскими группировками, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
"Каир достиг договоренностей о деэскалации между израильтянами и палестинцами", - заявили источники телеканала.
Согласно источникам, египетская делегация готовится отправиться в Израиль, чтобы выработать формулу перемирия и провести расширенные обсуждения.
Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля. Также Израиль нанес удары по югу Ливана, целями стала инфраструктура движения ХАМАС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние. Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из основных праздников иудаизма, Песаха, проходит во время священного мусульманского месяца Рамадан.