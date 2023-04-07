https://ria.ru/20230407/deeskalatsiya-1863901096.html

Египетская делегация готовится отправиться в Израиль, сообщили СМИ

Египетская делегация готовится отправиться в Израиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2023

Египетская делегация готовится отправиться в Израиль, сообщили СМИ

Египет достиг договоренностей о деэскалации между Израилем и палестинскими группировками, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T23:41

2023-04-07T23:41

2023-04-07T23:44

в мире

израиль

египет

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КАИР, 7 апр - РИА Новости. Египет достиг договоренностей о деэскалации между Израилем и палестинскими группировками, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. "Каир достиг договоренностей о деэскалации между израильтянами и палестинцами", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, египетская делегация готовится отправиться в Израиль, чтобы выработать формулу перемирия и провести расширенные обсуждения. Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля. Также Израиль нанес удары по югу Ливана, целями стала инфраструктура движения ХАМАС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние. Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из основных праздников иудаизма, Песаха, проходит во время священного мусульманского месяца Рамадан.

https://ria.ru/20230407/izrail-1863819619.html

https://ria.ru/20230407/konflikt-1863713813.html

израиль

египет

иерусалим

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в мире, израиль, египет, иерусалим, мария захарова, палестина, хамас