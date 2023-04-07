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Египетская делегация готовится отправиться в Израиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
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23:41 07.04.2023 (обновлено: 23:44 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/deeskalatsiya-1863901096.html
Египетская делегация готовится отправиться в Израиль, сообщили СМИ
Египетская делегация готовится отправиться в Израиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
Египетская делегация готовится отправиться в Израиль, сообщили СМИ
Египет достиг договоренностей о деэскалации между Израилем и палестинскими группировками, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T23:41
2023-04-07T23:44
в мире
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египет
иерусалим
мария захарова
палестина
хамас
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КАИР, 7 апр - РИА Новости. Египет достиг договоренностей о деэскалации между Израилем и палестинскими группировками, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. "Каир достиг договоренностей о деэскалации между израильтянами и палестинцами", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, египетская делегация готовится отправиться в Израиль, чтобы выработать формулу перемирия и провести расширенные обсуждения. Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля. Также Израиль нанес удары по югу Ливана, целями стала инфраструктура движения ХАМАС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние. Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из основных праздников иудаизма, Песаха, проходит во время священного мусульманского месяца Рамадан.
https://ria.ru/20230407/izrail-1863819619.html
https://ria.ru/20230407/konflikt-1863713813.html
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в мире, израиль, египет, иерусалим, мария захарова, палестина, хамас
В мире, Израиль, Египет, Иерусалим, Мария Захарова, Палестина, Хамас
Египетская делегация готовится отправиться в Израиль, сообщили СМИ

Al-Arabiya: Египет достиг договоренностей о деэскалации между израильтянами и палестинцами

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол"
Израильский противоракетный комплекс Железный купол - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол". Архивное фото
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КАИР, 7 апр - РИА Новости. Египет достиг договоренностей о деэскалации между Израилем и палестинскими группировками, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
"Каир достиг договоренностей о деэскалации между израильтянами и палестинцами", - заявили источники телеканала.
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Согласно источникам, египетская делегация готовится отправиться в Израиль, чтобы выработать формулу перемирия и провести расширенные обсуждения.
Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля. Также Израиль нанес удары по югу Ливана, целями стала инфраструктура движения ХАМАС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние. Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из основных праздников иудаизма, Песаха, проходит во время священного мусульманского месяца Рамадан.
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