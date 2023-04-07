https://ria.ru/20230407/byudzhet-1863743238.html

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-марте

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-марте - РИА Новости, 07.04.2023

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-марте

Дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке Минфина, в январе-марте этого года составил 2,4 триллиона рублей, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:26

2023-04-07T13:26

2023-04-07T16:23

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

бюджет

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке Минфина, в январе-марте этого года составил 2,4 триллиона рублей, говорится на сайте ведомства."Объем доходов федерального бюджета в январе-марте 2023 года составил 5 677 млрд рублей, что на 21 процент ниже объема поступления доходов в первом квартале 2022 года", — говорится в материалах.Расходы были на ровне 8 077 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34 процента.Отмечается, что в январе-феврале некоторые контрактуемые расходы финансировались в ускоренном порядке, затем месячная динамика расходования средств замедлилась.Также в Минфине отметили положительную динамику поступления доходов в годовом выражении по бюджетной системе в целом.Всего, в соответствии с законом о госбюджете, в 2023 году планируется получить 26,13 триллиона рублей в качестве доходов и израсходовать — 29,056 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230328/byudzhet-1861093691.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230323/byudzhet-rf-1860143963.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, бюджет