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Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-марте - РИА Новости, 07.04.2023
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13:26 07.04.2023 (обновлено: 16:23 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/byudzhet-1863743238.html
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-марте
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-марте - РИА Новости, 07.04.2023
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-марте
Дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке Минфина, в январе-марте этого года составил 2,4 триллиона рублей, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:26
2023-04-07T16:23
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
бюджет
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке Минфина, в январе-марте этого года составил 2,4 триллиона рублей, говорится на сайте ведомства."Объем доходов федерального бюджета в январе-марте 2023 года составил 5 677 млрд рублей, что на 21 процент ниже объема поступления доходов в первом квартале 2022 года", — говорится в материалах.Расходы были на ровне 8 077 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34 процента.Отмечается, что в январе-феврале некоторые контрактуемые расходы финансировались в ускоренном порядке, затем месячная динамика расходования средств замедлилась.Также в Минфине отметили положительную динамику поступления доходов в годовом выражении по бюджетной системе в целом.Всего, в соответствии с законом о госбюджете, в 2023 году планируется получить 26,13 триллиона рублей в качестве доходов и израсходовать — 29,056 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230328/byudzhet-1861093691.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, бюджет
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Бюджет
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-марте

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-марте в 2,4 триллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке Минфина, в январе-марте этого года составил 2,4 триллиона рублей, говорится на сайте ведомства.
"Объем доходов федерального бюджета в январе-марте 2023 года составил 5 677 млрд рублей, что на 21 процент ниже объема поступления доходов в первом квартале 2022 года", — говорится в материалах.
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Расходы были на ровне 8 077 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34 процента.
Отмечается, что в январе-феврале некоторые контрактуемые расходы финансировались в ускоренном порядке, затем месячная динамика расходования средств замедлилась.
Также в Минфине отметили положительную динамику поступления доходов в годовом выражении по бюджетной системе в целом.
Всего, в соответствии с законом о госбюджете, в 2023 году планируется получить 26,13 триллиона рублей в качестве доходов и израсходовать — 29,056 триллиона рублей.
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаБюджет
 
 
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