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Владимир Ефимов: центр испытаний беспилотников откроется в "Руднево" - РИА Новости, 07.04.2023
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09:12 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/bespilotniki-1863653554.html
Владимир Ефимов: центр испытаний беспилотников откроется в "Руднево"
Владимир Ефимов: центр испытаний беспилотников откроется в "Руднево" - РИА Новости, 07.04.2023
Владимир Ефимов: центр испытаний беспилотников откроется в "Руднево"
На территории индустриального парка "Руднево" создадут центр по настройке, испытанию и тестированию беспилотных авиационных систем всех типов, сообщил заммэра... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:12
2023-04-07T09:12
владимир ефимов (правительство москвы)
евгений дитрих
россия
дальний восток
гтлк
технологии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На территории индустриального парка "Руднево" создадут центр по настройке, испытанию и тестированию беспилотных авиационных систем всех типов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На территории индустриального парка "Руднево" предусмотрен полноценный полигон для тестирования беспилотных летательных аппаратов. На площади свыше 1,1 тысячи квадратных метров компания "БАС" создаст центр испытаний беспилотников, инвестиции в проект составят более 150 миллионов рублей, при этом будет создано более 25 рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Компания "БАС" – первый в России оператор беспилотников, была создана Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) совместно с Фондом Национальной технологической инициативы в 2022 году.Как отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, появление у компании "БАС" собственной базы, на которой можно будет проводить испытания, настройку дронов и осуществлять демонстрационные полеты для потенциальных клиентов, станет еще одним важным шагом в развитии беспилотной авиации. В перспективе подобные площадки появятся также в регионах Российской Федерации, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20230406/moskva-1863388190.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , евгений дитрих, россия, дальний восток, гтлк, технологии, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Евгений Дитрих, Россия, Дальний Восток, ГТЛК, Технологии, Москва

Владимир Ефимов: центр испытаний беспилотников откроется в "Руднево"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На территории индустриального парка "Руднево" создадут центр по настройке, испытанию и тестированию беспилотных авиационных систем всех типов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На территории индустриального парка "Руднево" предусмотрен полноценный полигон для тестирования беспилотных летательных аппаратов. На площади свыше 1,1 тысячи квадратных метров компания "БАС" создаст центр испытаний беспилотников, инвестиции в проект составят более 150 миллионов рублей, при этом будет создано более 25 рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Компания "БАС" – первый в России оператор беспилотников, была создана Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) совместно с Фондом Национальной технологической инициативы в 2022 году.
Как отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, появление у компании "БАС" собственной базы, на которой можно будет проводить испытания, настройку дронов и осуществлять демонстрационные полеты для потенциальных клиентов, станет еще одним важным шагом в развитии беспилотной авиации. В перспективе подобные площадки появятся также в регионах Российской Федерации, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.
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