https://ria.ru/20230407/bespilotniki-1863653554.html

Владимир Ефимов: центр испытаний беспилотников откроется в "Руднево"

Владимир Ефимов: центр испытаний беспилотников откроется в "Руднево" - РИА Новости, 07.04.2023

Владимир Ефимов: центр испытаний беспилотников откроется в "Руднево"

На территории индустриального парка "Руднево" создадут центр по настройке, испытанию и тестированию беспилотных авиационных систем всех типов, сообщил заммэра... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:12

2023-04-07T09:12

2023-04-07T09:12

владимир ефимов (правительство москвы)

евгений дитрих

россия

дальний восток

гтлк

технологии

москва

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На территории индустриального парка "Руднево" создадут центр по настройке, испытанию и тестированию беспилотных авиационных систем всех типов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На территории индустриального парка "Руднево" предусмотрен полноценный полигон для тестирования беспилотных летательных аппаратов. На площади свыше 1,1 тысячи квадратных метров компания "БАС" создаст центр испытаний беспилотников, инвестиции в проект составят более 150 миллионов рублей, при этом будет создано более 25 рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Компания "БАС" – первый в России оператор беспилотников, была создана Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) совместно с Фондом Национальной технологической инициативы в 2022 году.Как отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, появление у компании "БАС" собственной базы, на которой можно будет проводить испытания, настройку дронов и осуществлять демонстрационные полеты для потенциальных клиентов, станет еще одним важным шагом в развитии беспилотной авиации. В перспективе подобные площадки появятся также в регионах Российской Федерации, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20230406/moskva-1863388190.html

россия

дальний восток

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир ефимов (правительство москвы) , евгений дитрих, россия, дальний восток, гтлк, технологии, москва