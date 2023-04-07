https://ria.ru/20230407/arenda-1863750703.html

В Подмосковье будет доступно 500 помещений для аренды за 1 рубль

В Подмосковье будет доступно 500 помещений для аренды за 1 рубль - РИА Новости, 07.04.2023

В Подмосковье будет доступно 500 помещений для аренды за 1 рубль

Малым и средним предпринимателям Подмосковья будет доступно около 500 объектов недвижимости для аренды за 1 рубль, сообщила журналистам заместитель председателя РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:45

2023-04-07T13:45

2023-04-07T13:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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ОДИНЦОВО, 7 апр – РИА Новости. Малым и средним предпринимателям Подмосковья будет доступно около 500 объектов недвижимости для аренды за 1 рубль, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.Программа по аренде помещений за 1 рубль в Подмосковье будет запущена в мае текущего года. Она предполагает, что для представителей малого и среднего бизнеса без проведения торгов будут доступны помещения, расположенные в зданиях, находящихся в собственности региона или городского округа."Те помещения, которые будут требовать вложений по ремонту, будут предоставляться в аренду за 1 рубль, там, где помещение на 80% готово к использованию, то будет 2% от кадастровой стоимости. Сейчас мы завершаем формирование пула, на инвестиционную карту уже нанесено 200 помещений, всего мы рассчитываем, что их будет до 500", - сказала Зиновьева.Она добавила, что данная программа будет очень востребована, как и программа "Земля за 1 рубль".Программа "Земля за 1 рубль" дает возможность получать землю в льготную аренду на три года импортозамещающим производствам.

https://ria.ru/20230407/podmoskove-1863694162.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)