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Еще 70 детей-сирот получат сертификаты на жилье в Подмосковье в 2023 году
Еще 70 детей-сирот получат сертификаты на жилье в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 06.04.2023
Еще 70 детей-сирот получат сертификаты на жилье в Подмосковье в 2023 году
Сертификатами на жилье обеспечат еще 70 детей-сирот в Московской области в текущем году, решение о продлении выдачи сертификатов приняли на заседании Мособлдумы РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:08
2023-04-06T13:08
2023-04-06T13:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
московская областная дума
жилье
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Сертификатами на жилье обеспечат еще 70 детей-сирот в Московской области в текущем году, решение о продлении выдачи сертификатов приняли на заседании Мособлдумы в четверг.Ранее сертификаты на жилье выдавались до 31 марта. Благодаря реализации программы в 2023 году их получило более 120 человек."Практика показала, что сертификат заинтересовал многих детей-сирот, поскольку он очень удобен, можно выбрать жильё на свой вкус в любом городском округе и сразу оформить его в собственность. Прислушавшись к пожеланиям, мы даём возможность получить такой документ большему количеству человек. Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://realty.ria.ru/20230321/vorobyev-1859530832.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов, Московская областная дума, Жилье