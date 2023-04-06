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Еще 70 детей-сирот получат сертификаты на жилье в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 06.04.2023
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Новости Подмосковья
 
13:08 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/zhile-1863447735.html
Еще 70 детей-сирот получат сертификаты на жилье в Подмосковье в 2023 году
Еще 70 детей-сирот получат сертификаты на жилье в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 06.04.2023
Еще 70 детей-сирот получат сертификаты на жилье в Подмосковье в 2023 году
Сертификатами на жилье обеспечат еще 70 детей-сирот в Московской области в текущем году, решение о продлении выдачи сертификатов приняли на заседании Мособлдумы РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:08
2023-04-06T13:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
московская областная дума
жилье
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Сертификатами на жилье обеспечат еще 70 детей-сирот в Московской области в текущем году, решение о продлении выдачи сертификатов приняли на заседании Мособлдумы в четверг.Ранее сертификаты на жилье выдавались до 31 марта. Благодаря реализации программы в 2023 году их получило более 120 человек."Практика показала, что сертификат заинтересовал многих детей-сирот, поскольку он очень удобен, можно выбрать жильё на свой вкус в любом городском округе и сразу оформить его в собственность. Прислушавшись к пожеланиям, мы даём возможность получить такой документ большему количеству человек. Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов, Московская областная дума, Жилье

Еще 70 детей-сирот получат сертификаты на жилье в Подмосковье в 2023 году

© Depositphotos.com / bartekchinyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Depositphotos.com / bartekchiny
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Сертификатами на жилье обеспечат еще 70 детей-сирот в Московской области в текущем году, решение о продлении выдачи сертификатов приняли на заседании Мособлдумы в четверг.
Ранее сертификаты на жилье выдавались до 31 марта. Благодаря реализации программы в 2023 году их получило более 120 человек.
"Практика показала, что сертификат заинтересовал многих детей-сирот, поскольку он очень удобен, можно выбрать жильё на свой вкус в любом городском округе и сразу оформить его в собственность. Прислушавшись к пожеланиям, мы даём возможность получить такой документ большему количеству человек. Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Губернатор Подмосковья: запустим 15 проектов по улучшению жилья в 2023 году
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Игорь БрынцаловМосковская областная думаЖилье
 
 
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