https://ria.ru/20230406/zhile-1863447735.html

Еще 70 детей-сирот получат сертификаты на жилье в Подмосковье в 2023 году

Еще 70 детей-сирот получат сертификаты на жилье в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 06.04.2023

Еще 70 детей-сирот получат сертификаты на жилье в Подмосковье в 2023 году

Сертификатами на жилье обеспечат еще 70 детей-сирот в Московской области в текущем году, решение о продлении выдачи сертификатов приняли на заседании Мособлдумы РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:08

2023-04-06T13:08

2023-04-06T13:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

игорь брынцалов

московская областная дума

жилье

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Сертификатами на жилье обеспечат еще 70 детей-сирот в Московской области в текущем году, решение о продлении выдачи сертификатов приняли на заседании Мособлдумы в четверг.Ранее сертификаты на жилье выдавались до 31 марта. Благодаря реализации программы в 2023 году их получило более 120 человек."Практика показала, что сертификат заинтересовал многих детей-сирот, поскольку он очень удобен, можно выбрать жильё на свой вкус в любом городском округе и сразу оформить его в собственность. Прислушавшись к пожеланиям, мы даём возможность получить такой документ большему количеству человек. Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://realty.ria.ru/20230321/vorobyev-1859530832.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума, жилье