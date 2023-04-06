https://ria.ru/20230406/voyna-1863360105.html

Полковник ГРУ в отставке рассказал об ответе России на гибридную войну

Полковник ГРУ в отставке рассказал об ответе России на гибридную войну - РИА Новости, 06.04.2023

Полковник ГРУ в отставке рассказал об ответе России на гибридную войну

Россия отвечает симметрично на гибридную войну Запада, это реакция самообороны, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T03:05

2023-04-06T03:05

2023-04-06T11:36

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия отвечает симметрично на гибридную войну Запада, это реакция самообороны, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров. "Что касается ответа России в виде симметричных мер на гибридную войну Запада, то это вынужденная реакция в виде самообороны", - сказал Винокуров. Он отметил, что гибридная война США против России идет уже многие годы в виде незаконных экономических санкций и координированных информационно-психологических операций, имеющих целью изменить сознание населения, подорвать его моральный дух, принудить к капитуляции, кибератакам, экономическим и политическим санкциям при постоянном системном наращивании военного давления. Президент РФ Владимир Путин утвердил 31 марта новую концепцию внешней политики России. Читайте полный текст интервью Владимира Винокурова >>

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

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россия, сша, владимир винокур, владимир путин, главное разведывательное управление рф, в мире