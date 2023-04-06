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Полковник ГРУ в отставке рассказал об ответе России на гибридную войну - РИА Новости, 06.04.2023
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03:05 06.04.2023 (обновлено: 11:36 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/voyna-1863360105.html
Полковник ГРУ в отставке рассказал об ответе России на гибридную войну
Полковник ГРУ в отставке рассказал об ответе России на гибридную войну - РИА Новости, 06.04.2023
Полковник ГРУ в отставке рассказал об ответе России на гибридную войну
Россия отвечает симметрично на гибридную войну Запада, это реакция самообороны, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T03:05
2023-04-06T11:36
россия
сша
владимир винокур
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия отвечает симметрично на гибридную войну Запада, это реакция самообороны, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров. "Что касается ответа России в виде симметричных мер на гибридную войну Запада, то это вынужденная реакция в виде самообороны", - сказал Винокуров. Он отметил, что гибридная война США против России идет уже многие годы в виде незаконных экономических санкций и координированных информационно-психологических операций, имеющих целью изменить сознание населения, подорвать его моральный дух, принудить к капитуляции, кибератакам, экономическим и политическим санкциям при постоянном системном наращивании военного давления. Президент РФ Владимир Путин утвердил 31 марта новую концепцию внешней политики России. Читайте полный текст интервью Владимира Винокурова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html
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россия, сша, владимир винокур, владимир путин, главное разведывательное управление рф, в мире
Россия, США, Владимир Винокур, Владимир Путин, Главное разведывательное управление РФ, В мире
Полковник ГРУ в отставке рассказал об ответе России на гибридную войну

Винокуров: Россия отвечает симметрично на гибридную войну Запада, это самооборона

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКупола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия отвечает симметрично на гибридную войну Запада, это реакция самообороны, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров.
"Что касается ответа России в виде симметричных мер на гибридную войну Запада, то это вынужденная реакция в виде самообороны", - сказал Винокуров.
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Он отметил, что гибридная война США против России идет уже многие годы в виде незаконных экономических санкций и координированных информационно-психологических операций, имеющих целью изменить сознание населения, подорвать его моральный дух, принудить к капитуляции, кибератакам, экономическим и политическим санкциям при постоянном системном наращивании военного давления.
«
"В последнее время под надуманными предлогами активно наращиваются меры военного давления на Россию с целью ее сдерживания и изоляции. Не будем забывать и о подрыве "Северных потоков", о сети американского биологического и химического оружия за рубежом, которое является самым грязным военным инструментом Вашингтона", - сказал Винокуров.
Президент РФ Владимир Путин утвердил 31 марта новую концепцию внешней политики России.
Читайте полный текст интервью Владимира Винокурова >>
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РоссияСШАВладимир ВинокурВладимир ПутинГлавное разведывательное управление РФВ мире
 
 
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