Полковник ГРУ в отставке рассказал об ответе России на гибридную войну
Винокуров: Россия отвечает симметрично на гибридную войну Запада, это самооборона
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКупола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия отвечает симметрично на гибридную войну Запада, это реакция самообороны, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров.
"Что касается ответа России в виде симметричных мер на гибридную войну Запада, то это вынужденная реакция в виде самообороны", - сказал Винокуров.
Он отметил, что гибридная война США против России идет уже многие годы в виде незаконных экономических санкций и координированных информационно-психологических операций, имеющих целью изменить сознание населения, подорвать его моральный дух, принудить к капитуляции, кибератакам, экономическим и политическим санкциям при постоянном системном наращивании военного давления.
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"В последнее время под надуманными предлогами активно наращиваются меры военного давления на Россию с целью ее сдерживания и изоляции. Не будем забывать и о подрыве "Северных потоков", о сети американского биологического и химического оружия за рубежом, которое является самым грязным военным инструментом Вашингтона", - сказал Винокуров.
Президент РФ Владимир Путин утвердил 31 марта новую концепцию внешней политики России.