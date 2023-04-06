https://ria.ru/20230406/turtsiya-1863412235.html

Структуру турецкой Botas изменят для создания газового хаба, пишут СМИ

Структуру турецкой Botas изменят для создания газового хаба, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023

Структуру турецкой Botas изменят для создания газового хаба, пишут СМИ

Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, пишет в четверг газета... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:27

2023-04-06T11:27

2023-04-06T11:27

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россия

botas

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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, пишет в четверг газета Sabah. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в начале марта сообщал, что вопрос о предложенном Россией газовом хабе в Турции будет вынесен на обсуждение парламента: для его реализации необходимы законодательные изменения. Согласно изменениям, будут созданы новые подразделения и компании. "Предмет деятельности, фирменное наименование, капитал и структура акционерного капитала компаний, которые будут созданы с целью разделения и реструктуризации деятельности Botas, а также вопросы, касающиеся передачи и аналогичных сделок, которые будут осуществляться в этих рамках, будут регулироваться президентским указом", - уточняет издание. Добавляется, что импорт природного газа будет либерализован как для Botas, так и для юридических лиц частного сектора. Однако эти положения не будут применяться к импорту сжиженного природного газа (СПГ) и спотового трубопроводного газа. Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

https://ria.ru/20230329/khab-1861424972.html

https://ria.ru/20230305/gaz-1855923213.html

https://ria.ru/20230305/khab-1855920505.html

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, botas