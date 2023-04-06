Рейтинг@Mail.ru
Структуру турецкой Botas изменят для создания газового хаба, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/turtsiya-1863412235.html
Структуру турецкой Botas изменят для создания газового хаба, пишут СМИ
Структуру турецкой Botas изменят для создания газового хаба, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
Структуру турецкой Botas изменят для создания газового хаба, пишут СМИ
Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, пишет в четверг газета... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:27
2023-04-06T11:27
экономика
турция
россия
botas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826485802_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_3cbd8ebefec8ce8c6a8206122dcf22e7.jpg
АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, пишет в четверг газета Sabah. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в начале марта сообщал, что вопрос о предложенном Россией газовом хабе в Турции будет вынесен на обсуждение парламента: для его реализации необходимы законодательные изменения. Согласно изменениям, будут созданы новые подразделения и компании. "Предмет деятельности, фирменное наименование, капитал и структура акционерного капитала компаний, которые будут созданы с целью разделения и реструктуризации деятельности Botas, а также вопросы, касающиеся передачи и аналогичных сделок, которые будут осуществляться в этих рамках, будут регулироваться президентским указом", - уточняет издание. Добавляется, что импорт природного газа будет либерализован как для Botas, так и для юридических лиц частного сектора. Однако эти положения не будут применяться к импорту сжиженного природного газа (СПГ) и спотового трубопроводного газа. Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20230329/khab-1861424972.html
https://ria.ru/20230305/gaz-1855923213.html
https://ria.ru/20230305/khab-1855920505.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826485802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5868a22e7e80cc0638b62f876184623d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, россия, botas
Экономика, Турция, Россия, BOTAS
Структуру турецкой Botas изменят для создания газового хаба, пишут СМИ

Sabah: парламент Турции утвердил изменения в структуру Botas для создания газового хаба

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция в системе газопроводов для поставок по "Турецкому потоку"
Компрессорная станция в системе газопроводов для поставок по Турецкому потоку - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция в системе газопроводов для поставок по "Турецкому потоку". Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, пишет в четверг газета Sabah.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в начале марта сообщал, что вопрос о предложенном Россией газовом хабе в Турции будет вынесен на обсуждение парламента: для его реализации необходимы законодательные изменения.
Компрессорная станция, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Турция уже превратилась в хаб российского газа, считает эксперт
29 марта, 07:21
«
"Законопроект, принятый Великим национальным собранием (парламентом) Турции, откроет частному сектору путь к импорту природного газа. Структура Botas будет изменена, чтобы превратить Турцию в энергетический центр", - пишет газета.
Согласно изменениям, будут созданы новые подразделения и компании. "Предмет деятельности, фирменное наименование, капитал и структура акционерного капитала компаний, которые будут созданы с целью разделения и реструктуризации деятельности Botas, а также вопросы, касающиеся передачи и аналогичных сделок, которые будут осуществляться в этих рамках, будут регулироваться президентским указом", - уточняет издание.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Эксперт назвал неочевидную выгоду для России от газового хаба в Турции
5 марта, 08:23
Добавляется, что импорт природного газа будет либерализован как для Botas, так и для юридических лиц частного сектора. Однако эти положения не будут применяться к импорту сжиженного природного газа (СПГ) и спотового трубопроводного газа.
Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Эксперт рассказала, какие страны смогут поставлять газ через турецкий хаб
5 марта, 07:15
 
ЭкономикаТурцияРоссияBOTAS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала