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Структуру турецкой Botas изменят для создания газового хаба, пишут СМИ
Структуру турецкой Botas изменят для создания газового хаба, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
Структуру турецкой Botas изменят для создания газового хаба, пишут СМИ
Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, пишет в четверг газета... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:27
2023-04-06T11:27
2023-04-06T11:27
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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, пишет в четверг газета Sabah. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в начале марта сообщал, что вопрос о предложенном Россией газовом хабе в Турции будет вынесен на обсуждение парламента: для его реализации необходимы законодательные изменения. Согласно изменениям, будут созданы новые подразделения и компании. "Предмет деятельности, фирменное наименование, капитал и структура акционерного капитала компаний, которые будут созданы с целью разделения и реструктуризации деятельности Botas, а также вопросы, касающиеся передачи и аналогичных сделок, которые будут осуществляться в этих рамках, будут регулироваться президентским указом", - уточняет издание. Добавляется, что импорт природного газа будет либерализован как для Botas, так и для юридических лиц частного сектора. Однако эти положения не будут применяться к импорту сжиженного природного газа (СПГ) и спотового трубопроводного газа. Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20230329/khab-1861424972.html
https://ria.ru/20230305/gaz-1855923213.html
https://ria.ru/20230305/khab-1855920505.html
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экономика, турция, россия, botas
Экономика, Турция, Россия, BOTAS
Структуру турецкой Botas изменят для создания газового хаба, пишут СМИ
Sabah: парламент Турции утвердил изменения в структуру Botas для создания газового хаба
АНКАРА, 6 апр – РИА Новости.
Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, пишет в четверг газета Sabah
.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в начале марта сообщал, что вопрос о предложенном Россией газовом хабе в Турции будет вынесен на обсуждение парламента: для его реализации необходимы законодательные изменения.
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«
"Законопроект, принятый Великим национальным собранием (парламентом) Турции, откроет частному сектору путь к импорту природного газа. Структура Botas будет изменена, чтобы превратить Турцию в энергетический центр", - пишет газета.
Согласно изменениям, будут созданы новые подразделения и компании. "Предмет деятельности, фирменное наименование, капитал и структура акционерного капитала компаний, которые будут созданы с целью разделения и реструктуризации деятельности Botas, а также вопросы, касающиеся передачи и аналогичных сделок, которые будут осуществляться в этих рамках, будут регулироваться президентским указом", - уточняет издание.
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Добавляется, что импорт природного газа будет либерализован как для Botas, так и для юридических лиц частного сектора. Однако эти положения не будут применяться к импорту сжиженного природного газа (СПГ) и спотового трубопроводного газа.
Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
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