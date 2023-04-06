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Шойгу поручил проработать производство броневиков для связистов и медиков

Шойгу поручил проработать производство броневиков для связистов и медиков - РИА Новости, 06.04.2023

Шойгу поручил проработать производство броневиков для связистов и медиков

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего визита "Арзамасский машиностроительный завод" поручил проработать производство спецбронетехники для размещения РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:42

2023-04-06T16:42

2023-04-06T16:42

безопасность

россия

сергей шойгу

арзамасский машиностроительный завод

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего визита "Арзамасский машиностроительный завод" поручил проработать производство спецбронетехники для размещения на ее основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. Завод специализируется на производстве бронетранспортеров и бронеавтомобилей семейства "Тигр". "Сергей Шойгу поручил проработать производство специальной бронированной техники в различном исполнении для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения", - говорится в сообщении.

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2023

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безопасность, россия, сергей шойгу, арзамасский машиностроительный завод