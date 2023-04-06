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Циклон снизит угрозу пожаров в Приморье, считают власти - РИА Новости, 06.04.2023
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04:29 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/pozhary-1863362120.html
Циклон снизит угрозу пожаров в Приморье, считают власти
Циклон снизит угрозу пожаров в Приморье, считают власти - РИА Новости, 06.04.2023
Циклон снизит угрозу пожаров в Приморье, считают власти
Дожди, связанные с приходом циклона, положительно скажутся на пожароопасной обстановке в Приморском крае, риск лесных пожаров может резко упасть, сообщили в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T04:29
2023-04-06T04:29
приморский край
примгидромет
корейский полуостров
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр - РИА Новости. Дожди, связанные с приходом циклона, положительно скажутся на пожароопасной обстановке в Приморском крае, риск лесных пожаров может резко упасть, сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС. Последнюю неделю в Приморье сохраняется напряженная обстановка с пожарами. Общая площадь возгораний за воскресенье-понедельник превысила 4,5 тысячи гектаров. Этот же показатель за следующие сутки сократился до 349 гектаров. В десятках муниципалитетов введен особый противопожарный режим. В национальном парке "Земля леопарда" заявили о временном закрытии одного из туристических маршрутов. "Дожди, которые накрыли Приморье в четверг, 6 апреля, значительно улучшат пожароопасную обстановку в регионе. Накануне синоптики отмечали высокий третий и четвертый класс пожароопасности леса по метеоусловиям, но с приближением циклона он может понизиться до первого", - говорится в публикации в телеграм-канале приморского министерства ГО и ЧС. Со ссылкой на Примгидромет в министерстве уточнили, что циклон, пришедший со стороны Корейского полуострова, будет вызывать дожди по мере движения вдоль побережья региона. В южных и восточных районах края ожидаются самые интенсивные осадки, местами усилится ветер.
https://ria.ru/20230329/pozhar-1861414443.html
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приморский край, примгидромет, корейский полуостров, происшествия
Приморский край, Примгидромет, Корейский полуостров, Происшествия
Циклон снизит угрозу пожаров в Приморье, считают власти

Министерство ГО и ЧС: дожди, связанные с приходом циклона снизят угрозу пожаров в Приморье

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушении лесного пожара
Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушении лесного пожара - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушении лесного пожара. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр - РИА Новости. Дожди, связанные с приходом циклона, положительно скажутся на пожароопасной обстановке в Приморском крае, риск лесных пожаров может резко упасть, сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС.
Последнюю неделю в Приморье сохраняется напряженная обстановка с пожарами. Общая площадь возгораний за воскресенье-понедельник превысила 4,5 тысячи гектаров. Этот же показатель за следующие сутки сократился до 349 гектаров. В десятках муниципалитетов введен особый противопожарный режим. В национальном парке "Земля леопарда" заявили о временном закрытии одного из туристических маршрутов.
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"Дожди, которые накрыли Приморье в четверг, 6 апреля, значительно улучшат пожароопасную обстановку в регионе. Накануне синоптики отмечали высокий третий и четвертый класс пожароопасности леса по метеоусловиям, но с приближением циклона он может понизиться до первого", - говорится в публикации в телеграм-канале приморского министерства ГО и ЧС.
Со ссылкой на Примгидромет в министерстве уточнили, что циклон, пришедший со стороны Корейского полуострова, будет вызывать дожди по мере движения вдоль побережья региона. В южных и восточных районах края ожидаются самые интенсивные осадки, местами усилится ветер.
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Приморский крайПримгидрометКорейский полуостровПроисшествия
 
 
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