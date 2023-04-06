https://ria.ru/20230406/pozhary-1863362120.html

Циклон снизит угрозу пожаров в Приморье, считают власти

Циклон снизит угрозу пожаров в Приморье, считают власти - РИА Новости, 06.04.2023

Циклон снизит угрозу пожаров в Приморье, считают власти

Дожди, связанные с приходом циклона, положительно скажутся на пожароопасной обстановке в Приморском крае, риск лесных пожаров может резко упасть, сообщили в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T04:29

2023-04-06T04:29

2023-04-06T04:29

приморский край

примгидромет

корейский полуостров

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр - РИА Новости. Дожди, связанные с приходом циклона, положительно скажутся на пожароопасной обстановке в Приморском крае, риск лесных пожаров может резко упасть, сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС. Последнюю неделю в Приморье сохраняется напряженная обстановка с пожарами. Общая площадь возгораний за воскресенье-понедельник превысила 4,5 тысячи гектаров. Этот же показатель за следующие сутки сократился до 349 гектаров. В десятках муниципалитетов введен особый противопожарный режим. В национальном парке "Земля леопарда" заявили о временном закрытии одного из туристических маршрутов. "Дожди, которые накрыли Приморье в четверг, 6 апреля, значительно улучшат пожароопасную обстановку в регионе. Накануне синоптики отмечали высокий третий и четвертый класс пожароопасности леса по метеоусловиям, но с приближением циклона он может понизиться до первого", - говорится в публикации в телеграм-канале приморского министерства ГО и ЧС. Со ссылкой на Примгидромет в министерстве уточнили, что циклон, пришедший со стороны Корейского полуострова, будет вызывать дожди по мере движения вдоль побережья региона. В южных и восточных районах края ожидаются самые интенсивные осадки, местами усилится ветер.

https://ria.ru/20230329/pozhar-1861414443.html

https://ria.ru/20230314/termotochki-1857677391.html

приморский край

корейский полуостров

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приморский край, примгидромет, корейский полуостров, происшествия