https://ria.ru/20230406/pogoda-1863372381.html
Москвичам пообещали в четверг погоду "миллион на миллион"
Москвичам пообещали в четверг погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 06.04.2023
Москвичам пообещали в четверг погоду "миллион на миллион"
Солнечная и сухая погода ждет жителей столицы в четверг, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:25
2023-04-06T08:25
2023-04-06T08:30
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Солнечная и сухая погода ждет жителей столицы в четверг, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, плотный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали в четверг погоду "миллион на миллион"
Синоптик Тишковец пообещал москвичам солнечную погоду и до 13 градусов тепла в четверг