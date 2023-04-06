https://ria.ru/20230406/pogoda-1863372381.html

Москвичам пообещали в четверг погоду "миллион на миллион"

Москвичам пообещали в четверг погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 06.04.2023

Москвичам пообещали в четверг погоду "миллион на миллион"

Солнечная и сухая погода ждет жителей столицы в четверг, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T08:25

2023-04-06T08:25

2023-04-06T08:30

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Солнечная и сухая погода ждет жителей столицы в четверг, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, плотный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230405/pogoda-1863131134.html

московская область (подмосковье)

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, центр "фобос"