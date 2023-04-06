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Москвичам пообещали в четверг погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 06.04.2023
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08:25 06.04.2023 (обновлено: 08:30 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/pogoda-1863372381.html
Москвичам пообещали в четверг погоду "миллион на миллион"
Москвичам пообещали в четверг погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 06.04.2023
Москвичам пообещали в четверг погоду "миллион на миллион"
Солнечная и сухая погода ждет жителей столицы в четверг, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:25
2023-04-06T08:30
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Солнечная и сухая погода ждет жителей столицы в четверг, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, плотный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230405/pogoda-1863131134.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали в четверг погоду "миллион на миллион"

Синоптик Тишковец пообещал москвичам солнечную погоду и до 13 градусов тепла в четверг

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Солнечная и сухая погода ждет жителей столицы в четверг, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Погода обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет солнечная и сухая погода. Я бы так сказал, "миллион на миллион", поскольку небо очень чистое, облачности минимум… Температура в Москве сегодня составит плюс 11-13, по области - плюс 9-14", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, плотный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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