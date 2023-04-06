https://ria.ru/20230406/parid-1863574111.html

В Париже полиция применила дубинки для разгона протестующих

В Париже полиция применила дубинки для разгона протестующих - РИА Новости, 06.04.2023

В Париже полиция применила дубинки для разгона протестующих

Полиция применила дубинки и спецсредства для разгона протестующих в Париже, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:52

2023-04-06T18:52

2023-04-06T20:01

в мире

париж

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Полиция применила дубинки и спецсредства для разгона протестующих в Париже, сообщил телеканал BFMTV.Во французской столице проходит 11-я акция против пенсионной реформы. В ней участвуют несколько десятков тысяч человек. Вскоре после старта шествия радикалы из движения black bloc начали устраивать беспорядки. Силовики задержали 20 человек, несколько полицейских получили ранения.Кроме того, на манифестации в Париже подожгли навес ресторана "Ротонда", где президент Франции Эммануэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году. В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала мощную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.Новая общенациональная манифестация, уже 12-я по счету, запланирована на следующий четверг, рассказал телеканалу источник в профсоюзе.В середине апреля Конституционный совет должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. В случае одобрения он вступит в силу с 1 сентября.

https://ria.ru/20230404/pekar-1863004665.html

https://ria.ru/20230327/frantsiya-1861071964.html

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Столкновение полиции и протестующих в Париже Столкновение полиции и протестующих в Париже 2023-04-06T18:52 true PT1M23S

Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона 2023-04-06T18:52 true PT0M17S

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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, элизабет борн