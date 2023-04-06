https://ria.ru/20230406/parid-1863574111.html
В Париже полиция применила дубинки для разгона протестующих
В Париже полиция применила дубинки для разгона протестующих - РИА Новости, 06.04.2023
В Париже полиция применила дубинки для разгона протестующих
Полиция применила дубинки и спецсредства для разгона протестующих в Париже, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:52
2023-04-06T18:52
2023-04-06T20:01
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863579721_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03c9f1ebf7e5cab49755bb8b6bd04690.jpg
ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Полиция применила дубинки и спецсредства для разгона протестующих в Париже, сообщил телеканал BFMTV.Во французской столице проходит 11-я акция против пенсионной реформы. В ней участвуют несколько десятков тысяч человек. Вскоре после старта шествия радикалы из движения black bloc начали устраивать беспорядки. Силовики задержали 20 человек, несколько полицейских получили ранения.Кроме того, на манифестации в Париже подожгли навес ресторана "Ротонда", где президент Франции Эммануэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году. В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала мощную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.Новая общенациональная манифестация, уже 12-я по счету, запланирована на следующий четверг, рассказал телеканалу источник в профсоюзе.В середине апреля Конституционный совет должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. В случае одобрения он вступит в силу с 1 сентября.
https://ria.ru/20230404/pekar-1863004665.html
https://ria.ru/20230327/frantsiya-1861071964.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Столкновение полиции и протестующих в Париже
Столкновение полиции и протестующих в Париже
2023-04-06T18:52
true
PT1M23S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863579721_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7994929491fa1be5d778a384e758a5f0.jpg
Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
2023-04-06T18:52
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
В Париже полиция применила дубинки для разгона протестующих
BFMTV: в Париже полиция применила дубинки для разгона акции против пенсионной реформы